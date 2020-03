Don Matteo ha una figlia? Anna fa una scelta: anticipazioni 12 marzo

Anticipazioni Don Matteo 12, spunta una ragazza che sostiene di essere la figlia del sacerdote: la prossima puntata in onda giovedì 12 marzo

Prima di scoprire insieme le anticipazioni di Don Matteo 12, facciamo subito chiarezza su quando andrà in onda la prossima puntata. Dopo che la settima puntata è andata in onda di martedì, per via delle partite di Coppa Italia, Don Matteo 12 tornerà alla sua solita collocazione. L’ottava puntata andrà in onda giovedì 12 marzo quindi e con non pochi grattacapi per il parroco di Spoleto! Non è una stagione semplice per don Matteo, che già nelle scorse puntate ha investito una ragazza che gli si è palesata davanti all’improvviso. Si è poi scoperto che quella ragazza aveva intenzioni suicide, ma cosa succederà invece nella prossima puntata? L’episodio si intitola Non dire falsa testimonianza e le anticipazioni parlano di una donna ritrovata in fin di vita e la figlia Chiara accuserà proprio don Matteo.

Don Matteo ha una figlia? Le anticipazioni sull’ottava puntata

La giovane non solo accuserà il parroco dell’aggressione alla mamma, ma sosterrà di essere la figlia di don Matteo! La reazione del parroco sarà decisamente inaspettata: nonostante le accuse di aver fatto del male a una donna, don Matteo sceglierà di non difendersi e si chiuderà in un profondo silenzio. A combattere per lui saranno il capitano Anna Olivieri e naturalmente il maresciallo Cecchini, che faranno di tutto per provare la sua innocenza. Nel frattempo, Cecchini dovrà fare i conti anche con altri problemi e stavolta avranno a che fare con la sua famiglia. Una sua zia, suora missionaria, è convinta che lui sia un sacerdote. Inutile dire che il maresciallo farà di tutto per non deluderla, fingendo di indossare la tonaca!

Don Matteo 12, le anticipazioni per giovedì 12 marzo: Anna fa la sua scelta

Ma le anticipazioni sull’ottava puntata di Don Matteo 12 non finiscono qui. Anna infatti sarà vicina alla scelta tra Sergio e Marco: la capitana capirà che è giunto il momento di scegliere! Chi sarà il fortunato? Lo scopriremo nella prossima puntata di Don Matteo 12, intanto vi lasciamo alle curiosità rivelate da Maria Chiara Giannetta sulla vita a Spoleto dopo le riprese!