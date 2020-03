Maria Chiara Giannetta, Anna in Don Matteo: cosa succede dopo le riprese

Don Matteo 12 cast, Anna Olivieri è interpretata da Maria Chiara Giannetta: l’attrice si racconta

Maria Chiara Giannetta è la giovane attrice che da due stagioni veste i panni di Anna Olivieri in Don Matteo, il nuovo capitano dei carabinieri dopo l’addio di Simone Montedoro (Giulio Tommasi). Stasera tornerà su Rai 1 con una nuova puntata e mentre siamo tutti in attesa di scoprire come andrà a finire con Marco e Sergio. Non ha dato anticipazioni di Don Matteo 12 in merito, ma l’attrice ha invece raccontato la vita a Spoleto quando le macchine da ripresa sono spente. Maria Chiara è stata intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, iniziando da un aneddoto molto divertente! Interpretando il ruolo di Anna, l’attrice ha preso la patente e ha avuto un piccolo incidente in una scena della passata stagione.

Maria Chiara Giannetta, gli aneddoti su Don Matteo: “Con Nino prendiamo aperitivi di nascosto”

Queste le parole dell’attrice: “Avevano ristretto la carreggiata per mettere la macchina da presa e io, che non avevo ancora la più pallida idea di come si prendessero le misure dell’auto mentre si guida, ho accelerato colpendo un grosso vaso di terra che non avevo proprio visto. Ho rovinato tutta la fiancata. Ma proprio tutta, eh? Quando mi sono fermata è partito l’applauso della troupe e dei curiosi”. Poi ha raccontato che Terence Hill è un mito per lei e ricevere complimenti da lui è stato molto bello, mentre su Nino Frassica si è soffermata di più. Sull’attore ha detto: “Un altro gigante. Ogni scena con lui è come una lezione di recitazione, io prendo appunti su tutto, non mi sembra vero. E approfitto di ogni minuto, anche delle pause”. A questo punto ha raccontato cosa succede nelle pause dalle riprese: “A volte con Nino andiamo al bar in piazza, quello che usiamo anche per le riprese, e tra una scena e l’altra ci prendiamo un aperitivo di nascosto da tutti, mentre sul set preparano le macchine”.

Cast Don Matteo, Maria Chiara Giannetta racconta cosa succede dopo le riprese

Gli aneddoti non si fermano qui, perché poi ha aggiunto: “Amo il tennis e dopo le riprese trascino i colleghi a giocare. In genere vengono Maurizio Lastrico, Dario Aita, Pamela Villoresi e Alessandra, la ragazza che riprende il backstage”. Il clima sereno e gioioso non si ferma ai momenti sul set, insomma! Gli attori infatti si riuniscono anche quando non sono impegnati con le scene delle puntate. E la casa della Giannetta sembra essere un punto di ritrovo: “La sera ci ritroviamo tutti da me: ho preso un appartamento, per sentirmi più libera, e ho portato la chitarra. Si mangia, si suona, si canta e si sta insieme. A volte invece passeggiando incontriamo Nino, che magari sta cenando in un ristorante: in un attimo ci sediamo tutti al suo tavolo e incominciamo a chiacchierare”.