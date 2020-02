Ascolti Tv 3 febbraio: La guerra è finita vince sul Gf Vip 4 (che lo batte per share)

Dati ascolti Tv 3 febbraio, il prime time è stato vinto dalla fiction La guerra è finita

La gara degli ascolti tv di lunedì 3 febbraio è stata vinta dalla fiction Rai La guerra è finita che è riuscita a imporsi con il 18% di share e ben 4.071.000 telespettatori sul Grande Fratello Vip 4, ieri andato in onda con una godibile nona puntata; Mediaset si è comunque difesa bene, come succede dall’inizio del reality show che il lunedì è sempre riuscito a fare meglio rispetto ai dati del venerdì: snocciolando le cifre parliamo per l’esattezza del 19.3% di share e di 3.282.000 telespettatori.

Ascolti Tv access prime time e preserale: continua a vincere Rai

Gli ascolti di access prime time e preserale non riservano particolari novità perché – come accade da mesi a questa parte ormai – Rai riesce a imporsi con i suoi due game show sulle proposte della concorrenza che pure si difendono bene: per la precisione I soliti ignoti ha raggiunto il 19.9% di share (5.337.000 telespettatori) contro il 18.1% e i 4.861.000 telespettatori di Striscia la notizia. Non si può dire diversamente del preserale, quando si è imposto L’Eredità che ha vinto su Avanti un altro con il di 25.4% share e 5.355.000 telespettatori (il game show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti invece si è fermato al 20.6% e a 4.204.000 telespettatori). Segnaliamo inoltre che nell’access prime time Rai ha fatto benissimo con PrimaFestival che ha raggiunto 4.696.000 telespettatori per uno share del 18%.

Auditel pomeriggio: l’armata Mediaset vince ancora

Nel pomeriggio gli ascolti premiano Mediaset da diverso tempo, visto che il Biscione riesce a imporsi senza tanti problemi con la sua armata di soap, reality e talent show; qui di seguito i dati:

Mediaset

Beautiful: 2.542.000 telespettatori e 16.3% di share;

Una Vita: 2.713.000 telespettatori e 18.1% di share;

Uomini e Donne: 2.536.000 telespettatori e 19.7% di share;

Gf Vip 4: 2.080.000 telespettatori e 19% di share;

Amici: 2.298.000 telespettatori e 20.9% di share;

Il Segreto: 2.261.000 telespettatori e 20% di share;

Pomeriggio Cinque: prima parte: 2.060.000 telespettatori e 16.8% di share; seconda parte: 2.353.000 telespettatori e 17.1%; terza parte: 2.265.000 telespettatori e 14.8%

Rai