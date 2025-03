Ascolti tv 3/3: Belcanto e GF senza storia, Balivo ok, Merlino batosta

Ascolti tv prime time di lunedì 3 marzo 2025 – Vittoria netta di Rai Uno che con la seconda puntata di Belcanto ha coinvolto 3.648.000 spettatori pari al 20.8% di share. Il Grande Fratello su Canale5 galleggia con i soliti risultati da poco convincenti: 2.089.000 utenti e share del 16.1%. La terza rete più seguita è stata Italia1 che grazie a Wonder Woman ha raccolto 1.238.000 utenti (7.4%). Medaglia di legno per Rai Due: 99 da Battere ha radunato 1.049.000 spettatori pari al 6.3%.

Quinta piazza per La7: bene La Torre di Babele che ha interessato 872.000 spettatori e il 4.8%. A seguire Rete4 (Quarta Repubblica ha informato 863.000 spettatori e ha avuto il 5.9%), Rai3 (Lo Stato delle Cose ha raggruppato 817.000 spettatori con il 4.9%). A chiudere Nove (Terrybilmente Divagante, 581.000 spettatori e il 3.3%) e Tv8 (4 Hotel, 467.000 spettatori con il 2.8%).

Ascolti tv lunedì 3 marzo 2025: Access Prime Time e preserale

In Access Prime time non fa più notizia il dominio di Rai Uno: Cinque Minuti ha raggiunto 4.841.000 spettatori (23.2%), mentre Affari Tuoi ha fatto divertire 5.896.000 spettatori (27%). Striscia la Notizia su Canale 5 sempre in apnea e sotto la soglia dei 3 milioni: nel dettaglio, 2.945.000 spettatori pari al 13.5%.

Stessa musica anche per la fascia preserale, con la rete ammiraglia Rai in netto vantaggio su quella Mediaset: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha fatto giocare 3.277.000 spettatori pari al 23.7%, mentre L’Eredità ha radunato 4.575.000 utenti pari al 26.3%. Dati decisamente migliori di quelli di Avanti il Primo, che ha interessato 2.014.000 spettatori (15.8%), e di Avanti un Altro, che ha raccolto 3.320.000 spettatori (20.5%).

Ascolti tv pomeriggio: Balivo ok, Merlino ancora male

Su Rai Uno prosegue il trend positivo de La Volta Buona di Caterina Balivo. Il programma ha finalmente trovato un’identità e il pubblico lo sta premiando: 1.671.000 spettatori con il 14.7% nella prima parte e 1.661.000 utenti con il 18% nella seconda parte. Degli ottimi dati raccolti da Balivo ne beneficia Il Paradiso delle Signore che, anche grazie al traino de LVB, ha raggiunto 1.758.000 spettatori con il 21.5%. Ottimi risultati anche per La Vita in Diretta di Alberto Matano che ha conquistato 2.234.000 spettatori con il 22%.

Per Canale 5 solita dinamica: bene le soap e UeD nella prima parte del pomeriggio, con la curva dello share che poi cala, scendendo al 12% con Myrta Merlino. Nel dettaglio, Beautiful ha avuto 2.186.000 spettatori pari al 17.3% mentre Tradimento ne ha radunati 2.224.000 pari al 18.9%. Uomini e Donne è stato seguito da 2.230.000 spettatori pari al 22.3%. Poi il calo: la striscia di Amici ha interessato 1.336.000 spettatori pari al 16.5%, quella del Grande Fratello 1.075.000 utenti pari al 13.6%. My Home My Destiny ha coinvolto 1.085.000 utenti con il 13.7%. Male Myrta Merlino: Pomeriggio Cinque ha convinto 1.130.000 spettatori pari al 13.3% nella prima parte e 1.282.000 spettatori pari al 12.8% nella seconda parte. In chiusura I Saluti seguiti da 1.408.000 utenti, 12.4%.