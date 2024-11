Ascolti tv 3/11: Affari Tuoi, L’Eredità, Amici top, sul Nove extra flop

La prima domenica di novembre ha riempito il piccolo schermo. Una serata ricchissima per la televisione italiana che il 3 novembre ha proposto contenuti eterogenei e ha intrattenuto milioni di utenti. Canale 5 ha conquistato il 13.8% di share con La Rosa della Vendetta, che ha tenuto incollati 2.463.000 spettatori. Un passo dietro Rai 1, che con Questione di Stoffa ha raggiunto 2.301.000 spettatori per uno share pari al 13.5 %. Va decisamente peggio per Le Iene Show, che incolla davanti alla televisione 1.234.000 spettatori con il 9.4 % di share. Scendono anche gli ascolti di Report, che il 3 novembre raggiunge il 6.9% (1.412.000 utenti).

Risultato pessimo anche per Zona Bianca su Rete 4: il programma totalizza un 3.9% e raggiunge 532.000 utenti. Funziona nettamente di più, anche se non di moltissimo, Che Tempo Che Fa, che raccoglie 1.952.000 spettatori (9.8 %), ma scende al 7.4 % nella fascia notturna, con Che Tempo Che Fa – Il Tavolo. In fondo alla classifica c’è Rai Premium, che con Tale e Quale Show raggiunge solo l’1%, ma c’è anche La5, che con Love Actually – L’Amore Davvero, tocca l’1.2%.

Access Prime Time e preserale: ascolti tv 3 novembre 2024

Stefano De Martino è ormai il king dell’Access Prime Prime italiano. Il suo Affari Tuoi continua a conquistare tutti: domenica 3 novembre lo share è arrivato al 27%, tenendo incollati al piccolo schermo ben 5.494.000 utenti! Ieri sera poi è stato il grande ritorno de L’Eredità e i risultati sono stati super positivi! Su Rai1, infatti, L’Eredità – La sfida dei Sette, ha ottenuto uno share pari al 19.4 %, per un totale di 3.085.000 utenti interessati. Benissimo anche L’Eredità, che ha coinvolto 4.041.000 spettatori e uno share del 22.8%! Gerry Scotti funziona ancora, anche se si piazza sotto a Marco Liorni: Gira La Ruota della Fortuna va al 15.8%, mentre La Ruota della Fortuna al 18.1%. La Rai e Mediaset continuano la loro gara!

Gli altri ascolti tv: Domenica In, Amici, Verissimo, male il Nove

Per quanto riguarda tutti gli altri ascolti della giornata di domenica 3 novembre, beh, i risultati sono piuttosto altalenanti. È Rete 4 a conquistare maggiormente il pubblico: Love is in the Air raggiunge il 4.2% di share (150.000 spettatori), mentre Terra Amara tocca il 5.8% (346.000 spettatori). Su Rai 2, invece, Citofonare Rai2 raduna raduna 334.000 spettatori (4.9%), nella prima parte, e 516.000 spettatori (5.5%), nella seconda parte.

È però il pomeriggio a dare risultati più proficui. Su Rai1, ad esempio, Domenica In raggiunge il 14.3% di share e 1.863.000 spettatori, ma è Canale 5 la regina del daytime pomeridiano. Dopo L’Arca di Noè (18.5%), Amici di Maria De Filippi raggiunge il 24.8% e 3.034.000 utenti collegati. Anche Silvia Toffanin con Verissimo va alla grande: il talk conquista 2.208.000 spettatori (20.4% nella prima parte), e 2.475.000 spettatori (19.7%) nella seconda parte.

In fondo alla classifica il Nove, che ancora una volta non convince: Only Fun – Comico Show ha intrattenuto solo 238.000 utenti, raggiungendo l’1.9% di share. Un risultato non proprio ottimo: ci sarà una ripresa?