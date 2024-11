Alessandra Celentano ‘Emanuel Lo disonesto e fuorviante’: è lite!

Ogni domenica l’appuntamento di Amici diventa sempre più succoso. Dentro la Scuola di Maria De Filippi le sfide sono continue, ma a intrattenere il pubblico in studio (e soprattutto quello a casa!) sono i frequenti battibecchi tra i professori. Spesso e volentieri, infatti, sono proprio loro a creare le dinamiche più rilevanti, le stesse che innescano tutta una serie di opinioni differenti anche sul web, luogo particolarmente attivo durante la diretta di Canale 5.

Durante la puntata di domenica 3 novembre è successo letteralmente di tutto e chi, se non Alessandra Celentano, poteva premere il pulsante “Start” di una nuova discussione? La temutissima maestra di danza si è trovata a battibeccare in modo piuttosto acceso con Emanuel Lo: il focus della discussione? Sienna. La maestra Celentano aveva assegnato alla giovane ballerina un compito da studiare e presentare proprio in puntata. Purtroppo per lei, però, la prova non è andata a buon fine, almeno non per Alessandra, che le ha assegnato uno 0 come punteggio. Da questo voto, il più basso che ci sia, è nato lo scontro tra i due professori: due visioni agli antipodi, due concezioni di insegnamento diverse. Insomma, nulla, tra Emanuel e Alessandra, parla di coesione.

Emanuel Lo dà della maleducata ad Alessandra Celentano: la reazione di lei

Punto centrale del litigio tra insegnanti è la ballerina Sienna, finita al centro dell’attenzione dopo essersi esibita nel compito previsto. Celentano non la trova tecnicamente brava, sebbene le riconosca alcuni pregi “atletici” (i famosi trick di cui si è parlato a lungo), ma questi non sono abbastanza forti e soprattutto esaustivi per definirla una ballerina completa. L’esibizione di Sienna non ha convinto neanche Deborah Lattieri, che le ha assegnato un bassissimo 4, mentre Emanuel Lo, per spronarla, le ha dato la sufficienza: un 6.

È stato proprio questo 6 incompreso ad accendere la litigata; Alessandra Celentano si è scagliata contro il maestro hip hop per il suo modo poco professionale di insegnare a Sienna. “Sei fuorviante per questa ragazza“, ha detto con fermezza l’insegnante di classico, alludendo a un voto decisamente troppo alto per un’esibizione di quel tipo. Emanuel, però, non si è trovato d’accordo con la maestra, che nel mentre ha continuato a commentare, seppure a bassa voce, le parole del professore. La discussione è durata cinque minuti, ma in questi cinque minuti Alessandra si è presa della “maleducata” da Emanuel, sempre più convinto della sua posizione e del talento di Sienna.

“Non m’interessa” – ha risposto Celentano, riprendendo per altro la frase stampata sulla sua t-shirt, ormai simbolo indiscusso dell’appuntamento di Amici. Certo, per Sienna non è stata di certo una puntata semplice (i commenti di Oriella Dorella non sono stati leggeri), ma Alessandra proprio non riesce a vedere del potenziale di ballo in questa giovane ragazza. “Sei disonesto nei confronti dei tuoi allievi, non nei confronti nostri“, ha continuato la maestra, sempre più convinta che Emanuel Lo non si stia comportando in modo onesto e coerente con i suoi ballerini.

Il web dalla parte della Celentano: i commenti sono tutti contro Emanuel Lo

Come lei anche il web, che pare essere assolutamente dalla parte della maestra. Su X, infatti, più di un utente ha scritto:

Ma di cosa stiamo parlando dai!! Ha ragione la Celentano!#amici24 — Fool not comfortable (@farcelamai) November 3, 2024

E come questo commento tanti altri simili: “Emanuel dà 6 perché se no Sienna deve andare fuori dallo studio”, “Vabbè la illude dai” e tantissimi altri. Insomma, la posizione della “Cele” pare essere la più appoggiata: alla fine, dicono gli utenti, lei è quella che da sempre riesce a scovare i talenti migliori.