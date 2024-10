Amici 24, Lettieri critica Celentano: ma poi umilia Alessia, critiche

Nella puntata di Amici andata in onda oggi, domenica 27 ottobre, c’è stato finalmente il tanto atteso confronto tra Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. Nel corso della settimana, le due professoresse si sono scontrate “a distanza” lanciandosi pesanti frecciatine attraverso le loro allieve. Tutto è iniziato quando la Maestra ha sottoposto le ballerina ad una prova di “staffetta di stili”, facendole cimentare in coreografie di vari generi da imparare in pochi minuti, con tanto di classifica e voto finale. Questo compito non è affatto piaciuto alla Lettieri, che ha risposto con una prova “provocatoria” per le ragazze, ironizzando sul fatto che la Celentano si senta una sorta di “guru” della danza, interessata solamente a mettere in risalto i propri allievi.

A tal proposito, la Celentano si è presentata in puntata indossando una maglietta con la scritta “guru“. Successivamente, Maria De Filippi ha letto una lettera indirizzata alla Maestra da Deborah Lettieri. Nella lettera, Deborah ha ribadito che, sebbene Alessandra abbia usato questi metodi in passato, lei non rimarrà in silenzio di fronte a compiti che considera inadeguati, accusandola di aver sottratto tempo prezioso ai suoi allievi e di avergli tolto energie in vista della gara settimanale. “Questi sono ragionamenti da NON veri insegnanti”, ha risposto la Celentano. Al che, si è accesa una forte discussione tra le due, al quale si è unito anche Emanuel Lo, che ha deciso di schierarsi dalla parte di Deborah.

Tuttavia, poco dopo, è successa una cosa che ha lasciato i telespettatori basiti. Maria ha chiamato al centro dello studio Alessia per un compito assegnatole proprio dalla Lettieri. Nonostante le critiche di Deborah alla Celentano per aver dato prove troppo difficili agli allievi, questa volta è stata lei a lanciare una sfida pressocché impossibile: ha chiesto ad Alessia, ballerina di latino, di esibirsi in una coreografia di danza classica. Al termine della performance, Deborah ha riconosciuto l’impegno di Alessia, ma non le ha potuto dare la sufficienza.

La Celentano, restando fedele al suo metodo, ha assegnato uno zero alla sua allieva e le ha sospesa la maglia, facendola tornare in Casetta per il resto della puntata. Sui social, in tanti hanno criticato Deborah, accusandola di aver fatto con Alessia proprio ciò che rimproverava alla Celentano e di averla umiliata. Fino ad ora, sembra che il pubblico di Amici stia dalla parte della Maestra, difendendola fortemente in ogni discussione con i suoi colleghi.

Deborah che scrive una lettera invece di parlare direttamente con la Celentano accusandola della gara che ha fatto in settimana, dopo che l’ha fatta pure lei.

Non riesco a capire.#amici24 pic.twitter.com/elpYaYEXl3 — ᴍᴀʀɪᴋᴀ🐍🧚🏼‍♀️ (@itssmarikaa) October 27, 2024