Amici 24, Celentano vs Lettieri: “Non so il suo nome”, web in tilt

Guerra aperta tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Dopo la prova “staffetta di stili” con tanto di classifica proposta dalla Celentano a tutte le ballerine della Scuola, Deborah ha reagito male, convocando le allieve per una prova simile e “provocatoria”. La Lettieri ha lanciato diverse frecciatine alla Maestra definendola ironicamente il “guru della danza” e provocando un’aspra lite tra le allieve con le sue votazioni. Ebbene, nel daytime di Amici andato in onda oggi, giovedì 24 ottobre, la Celentano ha risposto a tono alla collega, con una serie di frasi passivo-aggressive che hanno messo in mostra la rivalità crescente tra le due.

Alessandra Celentano ha convocato in sala danza le sue due allieve, Alessia e Chiara, criticando duramente la classifica stilata dalla Lettieri. Inoltre, ha rivelato i voti assegnati a ciascuna ballerina in ogni stile, per sottolineare come il suo giudizio sia stato, a detta sua, più trasparente e onesto rispetto a quello di Deborah. Difatti, la Maestra ha dato un zero ad Alessia nella prova di classico e un zero a Chiara nell’hip-hop, proprio perché questi non sono i loro stili. Ecco lo sfogo della Celentano:

Se vengo accusata di essermi comportata in modo disonesto per farvi arrivare ai primi posto manipolando i voti, mi aspetto che dall’altra parte non venga fatta esattamente questa cosa. Per quanto riguarda i voti di lei, io spero che non sia una questione d’incompetenza, ma di disonestà, perché altrimenti sarebbe peggio. Io ho fatto questa prova uguale per tutti, tutti gli stili, ho voluto anche il voto dei professionisti proprio per essere equa. Lei ha fatto un esamino farlocco e ingannevole. Sai quanta strada ha bisogno di fare prima di dire che io sono il guru della danza? Sì, io sono il guru della danza, perché ho un’esperienza tale che mi posso permettere di dire e fare certe cose. Gli altri non lo so. Se vogliono fare quello che faccio, perché non hanno…non lo so… lo facessero in maniera onesta.

La maestra Celentano analizza con Chiara e Alessia i voti della maestra Deborah Lettieri #Amici24 pic.twitter.com/1jIrGnijrB — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 24, 2024

“Adesso andiamo ad analizzare i voti della signora Deborah, che non so come si chiama di cognome”, ha poi provocato la Celentano durante il confronto con le ballerine. Subito dopo, Rebecca e Teodora hanno visto in Casetta le reazioni delle loro compagne alle critiche della Celentano nei loro confronti, innescando una nuova lite tra le allieve. A quel punto, anche Deborah ha deciso di convocare tutte le ballerine, spiegando il suo punto di vista e rispondendo con nuove bordate alla Celentano.

Difatti, ha iniziato il suo discorso facendo finta di non ricordarsi il suo nome, menzionando lo zio della Maestra, Adriano Celentano: “Allora ragazze, la Maestra… come si chiama? Come quel famoso cantante, Celentano, giusto?”. Una frase di dubbio gusto, che ha scatenato molte critiche sul web. Successivamente, ha continuato:

La mia è stata una prova provocatoria. La Celentano cerca di far passare la sua soggettività per oggettività, ma non è così. Per me, Deborah Lettieri, perché mi chiamo così se non fosse chiaro, darvi zero o darvi 10 non è costruttivo. Ognuno lavora a modo suo, lei ha fatto questa prova, e a me non sta bene. Io non ho bisogno della sua classifica, perché non può essere oggettiva sulle sue allieve. Ha dato zero ad Alessia in classico? Su alcune cose lo fa per mostrarsi “onesta”. Per quanto la Maestra si senta il guru della danza e sono contenta per la sua autostima, sulla femminilità un filino di più di lei ne so, poi sta a voi giudicare sulla base anche del background.

Subito dopo le ballerine vengono convocate in palestra perché la maestra Deborah Lettieri ha qualcosa da dire #Amici24 pic.twitter.com/bUErgRmZhA — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 24, 2024

Insomma, sono volate parole grosse tra le due professoresse, lasciando trasparire un’antipatia ormai evidente. Sui social i fan di Amici si sono scatenati con i commenti, schierandosi maggiormente a favore della Celentano. In tanti ritengono che Alessandra sia stata trasparente, anche perché ha consultato i professionisti, mentre criticano Deborah per una presunta mancanza di obiettività con le sue allieve. C’è da dire, poi, che il legame affettivo dei telespettatori verso Alessandra, presente da molti anni nel talent show, è sicuramente più forte rispetto a quello con la Lettieri, che è appena arrivata. Dunque, non resta che vedere le prossime puntate di Amici per vedere come si evolverà questa faida.