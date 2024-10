Amici, Lettieri punge Celentano: “Guru della danza”, web si schiera

Nella puntata del daytime di Amici di Maria De Filippi andata in onda questo pomeriggio su Canale 5 una delle maestre è andata su tutte le furie dopo aver saputo del compito affidato da Alessandra Celentano alle sue ballerine. Stiamo parlando nello specifico di Deborah Lettieri che, per l’occasione, ha voluto convocare le allieve della rivela per affidare un compito a propria volta. Proprio durante il loro incontro, l’insegnante ha mandato una frecciata clamorosa alla sua collega. Scopriamo meglio che cosa ha detto di preciso.

Ancora una volta ad Amici ci sono acredini tra i professori. Questa volta è toccata ad Alessandra Celentano e la new entry Deborah Lettieri, sostituta di Raimondo Todaro. Quest’ultima è difatti andata su tutte le furie dopo aver scoperto un compito che la collega aveva affidato alle sue ballerine. Nello specifico non le è andato giù il fatto che l’altra insegnante si fosse arrogata il diritto di affidare compiti ad allieve non sue e addirittura di stilare una classifica. Dopo aver appreso l’accaduto, Lettieri ha lanciato una frecciatina clamorosa alla sua collega.

Di seguito le sue parole piccate nei confronti di Alessandra Celentano:

Ho saputo che avete fatto un compito con la maestra Celentano. Non so sulla base di che cosa lei si arroghi il diritto di prendere le allieve degli altri per esempio e stilare una classifica quale fosse il gran guru della danza. Detto questo, lei fa le cose secondo le sue regole e io secondo le mie.

Deborah ha quindi voluto assegnare a propria volta un compito alle allieve dell’altra insegnante. In particolare Lettieri ha spiegato come le classifiche possano cambiare a seconda di chi le stili, prendendo come esempio proprio le ballerine della Celentano a cui lei aveva attribuito voti più bassi.

In seguito alla visione della puntata andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 i telespettatori hanno commentato sul web la reazione avuta da Deborah Lettieri. Numerosi sono stati i commenti contro l’insegnante. I più, difatti, si sono schierati dalla parte di Alessandra Celentano e hanno definito la reazione di Deborah come immatura. Qualcuno ha anche sottolineato come abbia usato le ballerine per attaccare la maestra.

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti più significativi:

Con il suo attacco alla Celentano, quindi, Lettieri sembra essere riuscita a guadagnarsi le antipatie da parte del pubblico. Chissà se poi arriverà anche la replica da parte della diretta interessata.