Amici 24, classifica Celentano: disastro Teodora. Zerbi pessimo

Oggi, domenica 22 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici. A poco meno di un mese dall’inizio del talent show, Alessandra Celentano ha voluto fare il punto della situazione sui ballerini, sottoponendoli a delle prove a sorpresa su quattro stili diversi, con soli 15 minuti a disposizione per imparare ogni coreografia. A causa di problemi alla schiena, Daniele e Alessio sono stati esonerati dal compito in classe, dunque ad essere valutate sono state solo le ballerine donne della Scuola.

L’esercizio “Staffetta di stili” è iniziato con la prova di modern, per poi proseguire con quelle di classico e latino e concludersi con una coreografia di hip-hop. Tra le allieve, colei che ha avuto maggiori difficoltà è stata la spagnola Teodora, poco abituata a questo tipo di prove d’improvvisazione. La ballerina dimenticato più volte i passi, ottenendo un punteggio di 0,6 sia nella prova di latino che in quella di hip-hop. Anche nella prova di danza classica, ovvero il suo stile, non ha avuto il voto che sperava, ricevendo un 7,3 dalla Maestra Celentano.

Alla fine, la media delle quattro prove ha portato a questa classifica: Alessia al primo posto con 6,1, seguita da Chiara con un 6, Rebecca con 3,8, Sienna con 4,6 e Teodora ultima con 2,7. “Teodora hai un problema grande. A livello di apprendimento sei lentissima, non hai predisposizione a livello di movimento aldilà del classico. Nel classico sei carina, ma mi aspettavo di più, potevi fare meglio, però sei sufficiente. Tutto il resto è un disastro”, le ha detto la Celentano.

Nella classifica generale "Staffetta di stili" Teodora ha la media più bassa e… #Amici24 pic.twitter.com/mZuk9W2IlL — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 22, 2024

Tornata in Casetta, Teodora è entrata in crisi, scoppiando a piangere e confessando la sua paura di poter lasciare la Scuola. “Io pensavo che le cose cominciassero ad andare meglio”, ha detto alla compagna Chiara tra le lacrime. A questo punto, chissà quale sarà la reazione della sua professoressa Deborah Lettieri di fronte a questi giudizi di Alessandra Celentano.

Tornata in casetta Teodora reagisce così al compito in classe #Amici24 pic.twitter.com/sfssKoR0nQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 22, 2024

Amici 24: Rudy Zerbi a confronto con Diego

Nell’ultimo daytime, Rudy Zerbi aveva rimproverato il suo alunno Diego Lazzari per essersi rifiutato di stilare una classifica dei suoi compagni in base alle sue preferenze. Il professore lo aveva chiamato davanti a tutti, accusandolo d’ipocrisia e di essere troppo attento alla popolarità e ai like, visto il grande seguito che ha sui social. Il cantante non ha reagito affatto bene a queste parole, sfogandosi con i suoi compagni: “Non sa niente di me, che cosa brutta. Vaf*anc*lo”.

Oggi, 22 ottobre, è andato in onda il confronto tra Zerbi e il suo allievo. Durante la discussione, il cantante si è scusato con il suo professore e ha spiegato che la sua reazione era dovuto al sentirsi preso di mira a causa della sua fama su TikTok. “Quei soldi che ho fatto grazie a Internet mi hanno fatto tenere a basa la mia famiglia, sono grato”, ha detto commosso. Rudy, però, ha ribadito i concetti espressi già al telefono, spronando Diego ad esprimersi e a non aver paura di essere impopolare.

“Io amo le persone che sono dritte dall’inizio alla fine. Impara che il mondo non è solo dei like, ma è delle persone che prendono una posizione. Ai miei occhi fai la figura del fessacchiotto. Fot*itene di andare sul ca**o a tutti, fammi questa promessa”, ha detto l’insegnante. Sui social, molti utenti hanno criticato Rudy Zerbi, giudicando il suo intervento totalmente controproducente nei confronti del suo stesso allievo. A detta dei fan di Amici, il professore dovrebbe concentrarsi esclusivamente sul percorso musicale del Tiktoker, anziché sulle dinamiche personali e interne alla Casetta.

Bisogna ammettere che il popolo del web non ha tutti i torti. Difatti, viene da pensare che dietro la ramanzina di Zerbi ci sia principalmente l’intento di creare tensioni e confronti tra i ragazzi, dinamiche che sicuramente aiutano gli ascolti del programma. Insomma, una strategia televisiva che, però, potrebbe non giovare agli allievi della Scuola.