Amici 24, Maria smonta gli ex allievi ‘ingrati’: stoccata a Scanu?

Oggi, domenica 20 ottobre, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici. Gli allievi della Scuola più famosa d’Italia si sono sfidati in gare di canto e di ballo, giudicate rispettivamente da Arisa e Rossella Brescia. Alla fine, gli ultimi classificati, che dovranno affrontare una sfida la prossima settimana, sono stati Trigno per il canto e Rebecca per il ballo. Quest’ultima ha ballato un pezzo dedicato alla nonna, che ha commossa anche la stessa Maria De Filippi. Tuttavia, alcuni errori tecnici l’hanno portata ad indossare la maglia della sfida. Dopodiché, si sono svolte le due sfide rimaste in sospeso dalla scorsa settimana: quella di Senza Cri per il canto e di Teodora per il ballo.

Entrambe le allieve sono riuscite a superare la sfida, rimanendo quindi dentro la Scuola di Amici. Dopo aver riottenuto la sua ambita maglia, la ballerina Teodora ha voluto leggere una lettera rivolta alla sua insegnante Deborah Lettieri e a tutto il programma, per ringraziare per l’opportunità ricevuta. La giovane spagnola si è scusata con la sua professoressa per non aver dato il massimo nella scorsa puntata, promettendole d’impegnarsi al massimo per dimostrare di meritare il suo posto nel programma. Le sue parole hanno commosso profondamente Deborah, che si è visibilmente emozionata fino ad avere gli occhi lucidi. Teodora ha anche espresso profonda gratitudine verso la produzione, i fisioterapisti e i ballerini professionisti, ricevendo i complimenti e l’applauso di un’emozionata Maria De Filippi.

“Sai una cosa? Questo programma c’è da tanti anni e non c’è mai stata una persona che ha fatto questo. Te lo voglio dire. Dovevi arrivare tu dalla Spagna a farlo, complimenti”, le ha detto Maria. A questo punto, è intervenuto Rudy Zerbi che si è complimentato con Teodora e ha lanciato anche una velata frecciatina: “Brava Teodora, è molto bello che tu dica questo, perché la gratitudine e la riconoscenza hanno sempre un termine molto breve, soprattutto fuori da qua”.

Ma, Maria non è stata da meno, prendendo l’occasione al balzo per togliersi dei sassolini dalle scarpe. “Poi la gratitudine c’è quando hai successo, quando non hai successo, mmh… Se hai successo sei stata qua, se non hai successo, in quel caso siamo tutti cattivi perché non abbiamo capito”, ha risposto la De Filippi. Da quel momento, il web ha iniziato a speculare su chi, tra i tanti personaggi passati ad Amici, potesse riferirsi la presentatrice.

Ebbene, il primo nome che è venuto in mente alla maggior parte degli utenti è stato quello di Valerio Scanu. Negli anni, il cantante ha spesso rivolto critiche poco lusinghiere a Maria De Filippi e ad Amici, il talent che l’ha lanciato, tanto che i due sono arrivati a comunicare tramite avvocati. L’ultima commento pungente risale a qualche giorno fa, quando Scanu è stato ospite a La Volta Buona. Intervistato da Caterina Balivo, Valerio ha affermato che, a differenza dei suoi tempi, oggi nei talent partecipano solo persone già note sui social, mentre quando ai suoi tempi si presentavano solo giovani senza discografie o sostegni alle spalle.

Ad ogni modo, non è chiaro se la stoccata di Maria fosse rivolta direttamente a Valerio Scanu o ad altri ex allievi di Amici. Quello che è evidente, però, è che la De Filippi ha scelto di esprimersi senza filtri, dicendo apertamente ciò che pensa.