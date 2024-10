Ascolti tv 3/10: GF e Kostas in apnea, Gregoraci da incubo

Ascolti prime time di giovedì 3 ottobre 2024 – Ammiraglie ancora una volta in apnea: su Rai1 dati tiepidissimi per la serie Kostas: 2.779.000 spettatori e il 16.2% di share. Non bene su Canale5 anche il Grande Fratello 18 che ha avuto 2.122.000 spettatori e il 16.5%.

Disastroso il debutto su Rai2 de L’Altra Italia di Antonino Monteleone. Risultati, televisivamente parlando, drammatici: 276.000 spettatori (1.8%). Ok su Italia1 Fast & Furious 9: The Fast Saga che ha radunato 1.109.000 spettatori (6.7%). Galleggia su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi con 674.000 spettatori (4.1%). Buoni dati su Rete4 per Dritto e Rovescio: 932.000 spettatori (6.5%). Molto bene su La7 PiazzaPulita che ha coinvolto 1.222.000 spettatori (8.8%).

Su Tv8 il match di Europa League Porto-Manchester United ha interessato 729.000 appassionati (3.7%), mentre sul Nove Only Fun – Comico Show ha raggiunto 550.000 persone (3.3%).

Da segnalare anche in seconda serata i numeri da incubo del nuovo programma di Elisabetta Gregoraci: Questioni di Stile, con l’inesistente traino dell’Altra Italia, è stato visto solamente da 84.000 spettatori (1.5%). Per dirla in gergo, quattro gatti.

Access Prime Time e preserale: ascolti tv 3 ottobre 2024

Solita musica nell’access prime time: Affari Tuoi straripante con 5.377.000 spettatori (25.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia si avvicina ai 3 milioni di utenti: 2.843.000 spettatori pari al 13.4%. Male, ancora una volta, Amadeus sul Nove: Chissà Chi è ha coinvolto 598.000 spettatori con il 2.8%. Molto meglio su RealTime Casa a Prima Vista: 830.000 spettatori (4%).

Nel preserale Pino Insegno batte nuovamente Gerry Scotti, ma quest’ultimo cresce: su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha avuto 2.644.000 spettatori pari al 19.6%, mentre Reazione a Catena ha fatto giocare 3.818.000 spettatori pari al 22.8%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha raccolto 2.276.000 spettatori (18.4%), mentre La Ruota della Fortuna ha interessato 3.388.000 spettatori (21.4%).

Ascolti tv e share pomeriggio

Nessuno scossone da rilevare. Su Rai 1 La volta buona continua a faticare: 1.519.000 spettatori (12.2%) nella prima parte chiamata Magazine e 1.530.000 utenti (14.4%) nella seconda parte. Bene, a seguire, Il Paradiso delle Signore, guardato da 1.688.000 spettatori (18.1%). Anche La Vita in Diretta non ha deluso, tanto per cambiare: 1.933.000 spettatori con il 21.5% nella presentazione e 2.168.000 spettatori con il 21.4%.

Su Canale 5 comincia a crescere Uomini e Donne: 2.546.000 spettatori con il 24%. La striscia di Amici ha interessato 1.572.000 spettatori (16.9%). Pomeriggio Cinque sempre in apnea: 1.176.000 spettatori pari al 13% nella prima parte e 1.320.000 spettatori pari al 13.3% nella seconda parte