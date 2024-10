Reazione a Catena: futuro di Pino Insegno deciso, show dimezzato

Ultimo mese di messa in onda per Reazione a Catena che chiuderà i battenti domenica 3 novembre. Dal giorno successivo, nella fascia preserale di Rai Uno, sarà nuovamente proposto il quiz show L’Eredità, timonato da Marco Liorni. E Pino Insegno che fine farà? Sarà confermato per la prossima stagione? Il comico e conduttore, rispetto al suo predecessore, ha fatto peggio. Sotto la sua guida la trasmissione ha perso qualche punto di share, facendo avvicinare nelle ultime settimane la concorrenza, rappresentata da La Ruota della Fortuna (Canale 5). Da qui la curiosità relativa alla riconferma o meno di Insegno da parte dei vertici di Viale Mazzini.

A spiegare come stanno le cose è stato il magazine Oggi che assicura che Pino Insegno sarà riconfermato a Reazione a Catena anche nella prossima stagione, nonostante sotto la sua conduzione il programma abbia registrato una flessione. Sarebbe però stato deciso un importante cambiamento per quel che riguarda la durata della messa in onda dello show. Sempre Oggi ha spiegato che la Rai avrebbe scelto di dimezzarlo. Altrimenti detto la trasmissione sarà trasmessa solamente nel corso del periodo estivo e non più per cinque – sei mesi, come invece capitato nelle ultime due stagioni.

Dunque, dal prossimo anno L’Eredità dovrebbe tornare a far compagnia al pubblico della rete ammiraglia della tv di Stato da settembre fino a maggio inoltrato, per poi lasciare il posto a Reazione a Catena. Di fatto è come se si tornasse al calendario di due anni fa.

Pino Insegno si prepara per Il Buono, il Brutto e il Cattivo

Per quel che riguarda Pino Insegno, dopo la chiusura di Reazione a Catena prevista per il prossimo 3 novembre, inizierà a prepararsi per il nuovo programma affidatogli dalla Rai e la cui messa in onda è prevista con l’inizio del 2025. C’è anche già il nome e il canovaccio dello show: trattasi di un varietà intitolato Il Buono, il Brutto e il Cattivo. In questa avventura, il doppiatore romano sarà affiancato da altri due volti conosciuti del mondo dello spettacolo, con i quali darà vita a gag e siparietti divertenti sul palcoscenico.