Ascolti Tv 29 settembre: tutti i dati della domenica in tv, sorride Rai1

Ascolti tv, prima serata domenica 29 settembre 2019: dati Live-Non è la d’Urso e Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

Nella prima serata di ieri, domenica 29 settembre, è andata in onda la terza puntata di Live – Non è la d’Urso. Una nuova scoppiettante serata per il pubblico di Canale 5, che si è raccolto di fronte al piccolo schermo. Scendendo nel dettaglio sono in tutto 1.808.000 i telespettatori che hanno seguito il programma condotto da Barbara d’Urso, la quale ha conquistato l’11.9% di share. Dall’altra parte, ha ottenuto ottimi risultati la seconda puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Su Rai 1, la fiction ha registrato la presenza di 4.389.000 di telespettatori, con uno share del 20.1%. Nel frattempo, Italia 1 con Indipendence Day: Rigenerazione ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.788.000 spettatori, con uno share dell’8.3%. Invece, Rai 1 ha visto Che Tempo che Fa conquistare 1.907.000 di telespettatori (8.2%) e Che Tempo che Fa – Il Tavolo registrare uno share dell’8.5% con 1.563.000 di telespettatori.

Ascolti tv pomeriggio e access prime time: Domenica In vs Domenica Live

Più di 1 milione di telespettatori ha preferito seguire i colpi di scena regalati dalla d’Urso, come ad esempio il confronto tra Taylor Mega ed Erica Piamonte. Ormai da qualche settimana ha preso inizio Domenica In e i dati di ascolti della puntata di ieri vedono ottimi risultati. In particolare, ha conquistato 2.576.000 di telespettatori, share 17.12% nella prima parte e 2.152.000, 16.36% nella seconda. Invece, Domenica Live ha visto incollati al piccolo schermo 1.737.000 di telespettatori, con uno share del 13.61%.L’Access Prime Time ha visto trionfare I Soliti Ignoti – Il Ritorno con il 18% di share e la presenza di 4.159.000 di telespettatori. Dall’altra parte Paperissima Sprint con una media di 2.809.000 di telespettatori con uno share del 12.1%.

L’Eredità vs Caduta Libera, Ascolti tv: il programma su Rai stravince

Nel preserale continua la “lotta” tra L’Eredità e Caduta Libera. Nella giornata di ieri Rai 1 con L’Eredità – La Sfida dei 7 ha visto incollati al piccolo schermo 2.315.000 di telespettatori (15%) e L’Eredità 3.324.000 di telespettatori (18.3%). Canale 5, invece, ha segnato con Caduta Libera – Inizia la sfida 2.024.000 di telespettatori (13.6%) e con Caduta Libera 2.956.000 (16.6%)