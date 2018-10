Ascolti tv 29 ottobre: I Bastardi di Pizzofalcone 2 vince ancora su Gf Vip 3

Ascolti tv ieri: I Bastardi di Pizzofalcone 2 conquista la prima serata ma il GF Vip 3 tiene testa a poca distanza

Continua a colpi di share la guerra tra I Bastardi di Pizzofalcone 2 e il Grande Fratello Vip per aggiudicarsi il maggior numero di spettatori nella prima serata del lunedì. Al momento, anche se per poco, il pubblico pare premiare la serie in onda sulla prima rete Rai. Ieri, 29 ottobre, la fiction di Rai 1 ha infatti registrato il 22.66% di share contro il 21.16% del reality di Canale 5. Anche questa settimana dunque ad aggiudicarsi la vittoria per un pugno di punti è la fortunata serie di Rai 1 con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. Il reality condotto da Ilary Blasi, giunto alla settima puntata, non porta a casa risultati da record ma tiene comunque testa al suo diretto concorrente che però continua a collezionare vittorie, settimana dopo settimana.

Ascolti tv 29 ottobre: i risultati degli altri programmi in prime time

Il lunedì sera l’appuntamento non è solo con I Bastardi di Pizzofalcone 2 e il Grande Fratello Vip. Le trasmissioni concorrenti devono però accontentarsi delle briciole. Deludenti sono infatti i risultati per gli altri programmi in onda in prima serata. Su Rai2 Niagara – Quando la Natura fa Spettacolo con Licia Colò ha conquistato 1.238.000 spettatori pari al 5.49% di share mentre su Rai3 Report ha ottenuto 1.501.000 spettatori pari al 6.12%. Su Italia 1, 5.47% di share per il film Homefront con James Franco e Jason Statham. Grande delusione per Quarta Repubblica: il programma condotto da Nicola Porro e in onda su Rete 4 non ha infatti superato il 2.8% di share.

Gli ascolti tv degli altri programmi nella prima serata di ieri 29 ottobre

Su La7 la serie Body of Proof ha registrato 391.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 il film Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà ha ottenuto 282.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove appuntamento con il docureality con chef Rubio, È uno Sporco Lavoro, che ha realizzato 233.000 spettatori con uno share dell’1%. Infine su Rai4 è andata in onda la settima stagione de Il Trono di Spade che in prima tv free ha tenuto davanti al televisore 406.000 spettatori facendo segnare l’1.6% di share.