Partenza sottotono per Ogni Mattina, il nuovo programma di Adriana Volpe e Alessio Viola in onda su Tv 8 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14. Nonostante il grande seguito sui social network – su Twitter è addirittura diventato trend topic nella giornata di ieri – il nuovo format non ha raggiunto grandi ascolti tv. La prima puntata, trasmessa lunedì 29 giugno 2020, è stata seguita da 98.000 spettatori con l’1% di share. A riportarlo è il sempre informato Bubino Blog. Indubbiamente la trasmissione ha bisogno di una fase di rodaggio e di fidelizzare i telespettatori. Di sicuro non aiuta l’eccessiva durata dello show così come i troppi argomenti: ci saranno modifiche strada facendo? È andata decisamente meglio su Rai Uno con C’è tempo per… il nuovo programma dedicato alla terza età e presentato da Anna Falchi e Beppe Convertini. La prima puntata è stata seguita da 1.275.000 telespettatori con il 12.47%. Nel pomeriggio, invece, il debutto di Andrea Delogu e Marcello Masi a La vita in diretta estate ha totalizzato 1.389.000 con il 15.35%. Dopo la querelle tra Alberto Matano-Lorella Cuccarini il pubblico è felice di vedere una nuova coppia in azione ma è stanco dell’eccessiva cronaca nera, diventata quasi l’argomento principale dell’infotaiment.

Ascolti tv 29 giugno 2020: il debutto di Paperissima Sprint, il ritorno di Made in Sud

Paperissima Sprint con Vittorio Brumotti e le Veline Shaila e Mikaela è ripartito lunedì 29 giugno da 2.960.000 con il 14.50%. La sfida del preserale è stata però vinta dai Soliti Ignoti: Amadeus è riuscito ad appassionare 4.902.000 con il 23.50%. In prima serata nuovo trionfo per Il giovane Montalbano che è stato seguito da 4.353.000 con il 22.30%. Canale 5 con il film Mission Impossibile non è andato oltre 1.444.000 e il 7.70%. Calo per Made in Sud su Rai 2: colpa di una programmazione ballerina (prima il lunedì, poi il giovedì e infine di nuovo il lunedì), lo show comico di Stefano De Martino e Fatima Trotta non ha raggiunto più di 1.411.000 spettatori e il 7,40%.

Ascolti tv 29 giugno 2020: bene lo speciale de Le Iene su Marco Pantani

Lo speciale de Le Iene su Marco Pantani ha registrato 1.373.000 telespettatori con l’8.30%. Quarta Repubblica su Rete 4 1.137.000 con 7.10%.