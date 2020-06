È ufficialmente partita, lunedì 29 giugno 2020, la nuova edizione de La vita in diretta estate. Dopo Beppe Convertini e Lisa Marzoli, il nuovo direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha scelto Andrea Delogu e Marcello Masi. Una coppia del tutto inedita sulla quale c’è stata fin da subito interesse e curiosità. Bravi e spigliati, i due nuovi presentatori sono entrati velocemente in sintonia, come hanno notato i telespettatori su Twitter. Ma più di qualcuno ha storto il naso davanti ai contenuti del programma. A detta dei più c’è troppa cronaca nera, che appesantisce il format Rai. Un argomento spinoso di cui il pubblico è decisamente stanco dopo l’emergenza Coronavirus e il lockdown. E così sui social network i tweet negativi si sono sprecati, tanto che La vita in diretta estate è diventato uno dei trend topic del giorno. Dopo una stagione intera tra morti, Covid-19 e altre notizie difficili da digerire, gli italiani hanno voglia di leggerezza e spensieratezza e lo hanno ammesso chiaramente.

Il pubblico boccia la cronaca nera a La vita in diretta estate

“Delogu-Masi bravi e professionali però gli argomenti sono uguali a quelli della versione classica e non entusiasma…in estate anche basta alla cronaca o almeno ridotta al minimo”, ha fatto notare qualcuno su Twitter. “Per me un programma estivo dovrebbe solo parlare di moda mare, detox rinfrescanti, tormentoni estivi e servizi sui balli di gruppo in Romagna e invece no, sempre tutti così pesante”, ha aggiunto un altro telespettatore. Tanti, troppi, i commenti del genere su La vita in diretta estate, che non ha dunque cambiato la formula della versione invernale, condotta fino a tre giorni fa da Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Formula presente ormai da anni tanto che gli ex conduttori Marco Liorni e Francesca Fialdini non hanno nascosto una certa difficoltà nel gestire determinate tematiche. Strada facendo Delogu e Masi passeranno ad argomenti più leggeri?

Andrea Delogu approvata a La vita in diretta estate

Andrea Delogu è stata approvata a pieni voti alla conduzione de La vita in diretta estate. Dopo venti anni di gavetta questa è un’occasione importante per la moglie di Francesco Montanari, attore noto per la parte del Libanese nella serie tv Romanzo Criminale. Per il momento il pubblico si è espresso positivamente sulla conduzione della 38enne, che è apparsa fin da subito preparata e talentuosa.