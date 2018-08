Ascolti tv, mercoledì 29 agosto 2018: parte male Guerra e Pace su Canale 5

Ascolti tv di mercoledì 29 agosto 2018: Superquark batte Guerra e Pace

Parte male Guerra e Pace su Canale 5. La prima puntata della serie della BBC tratta dal romanzo dello scrittore russo Lev Tolstoj non ha entusiasmato il pubblico italiano. L’esordio di mercoledì 29 agosto 2018 ha raccolto davanti al piccolo schermo solo un milione e cinquecento mila telespettatori, con il 9% di share. Numeri davvero bassi per Mediaset, seppur ci troviamo nel periodo estivo. La serata è stata vinta da Piero Angela, con il suo intramontabile Superquark. Il format di divulgazione scientifica è stato seguito da 2.664.000 spettatori pari al 14.9% di share. Bene anche Rai Due con la replica di Rocco Schiavone: il personaggio portato sul piccolo schermo da Marco Giallini ha destato la curiosità di circa 1.500.00 spettatori.

Guerra e Pace continuerà ad essere trasmesso su Canale 5?

Dopo il flop della prima puntata, Guerra e Pace continuerà ad essere trasmesso su Canale 5 per otto serate ogni mercoledì sera? Difficile dirlo ma per il momento non è stata fornita alcuna comunicazione ufficiale. Per ora, dunque, la seconda puntata della serie tv con protagonista Lily James è prevista sempre il prossimo mercoledì 5 settembre. Nel cast ci sono tanti altri attori talentuosi quali: Paul Dano, James Norton, Stephen Rea, Gillian Anderson, Greta Scacchi, Jim Broadbent, Tom Burke, Tuppence Middleton, Aneurin Barnard e Callum Turner.

La trama di Guerra e Pace su Canale 5

Guerra e Pace è incentrato sul triangolo amoroso di tre giovani aristocratici nella Russia dell’800. Pierre e Andrej sono migliori amici. Il primo è un illegittimo figlio di un ricco conte che ha perso la retta via, mentre il secondo è un uomo desideroso del campo di battaglia alla ricerca ancora della sua felicità. Entrambi si innamorano della bella Natasa, la vivace figlia erede di una nobile famiglia di Mosca. Oltre all’amore, nella storia trova spazio la ricostruzione storica: la forte minaccia dell’invasione napoleonica influenzerà l’intera società russa e quindi pure il destino dei protagonisti.