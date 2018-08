Guerra e Pace su Canale 5: trama, cast attori e numero puntate

Guerra e Pace su Canale 5: quante puntate sono e di cosa parla

Su Canale 5 arriva Guerra e Pace, la mini serie tv di sei puntate ambientata nella Russia napoleonica dell’Ottocento. E’ un adattamento dell’omonimo romanzo dell’autore russo Lev Tolstoj, prodotto dalla BBC Cymu Wales. La produzione inglese è stata girata in Russia, Lituania e Lettonia usufruendo delle bellissime ambientazione storiche del luogo: a partire dal Palazzo Caterina allo State Hermitage Museum di San Pietroburgo. Il cast di Guerra e Pace è straordinario. Tra gli attori protagonisti figurano nomi già noti al pubblico come quello di Lily James vista nel live-action di Cenerentola, che formerà un avvincente triangolo amoroso con gli interpreti Paul Dano e James Norton. la fiction vedrà nel cast anche un volto italiano: quello di Greta Scacchi che interpreterà la contessa Natalia Rostova. E ancora Gillian Anderson, Jack Lowden, Tom Burke, Stephen Rea, Jim Broadbent, Tuppence Middleton e molti altri. La serie in costume è sceneggiata da Andrew Davies e diretta da Tom Harper.

La trama di Guerra e Pace

La serie Guerra e Pace ha una trama davvero ricca di colpi di scena tra amori, passioni, guerre e intrighi. Racconta il triangolo amoroso di tre giovani aristocratici nella Russia dell’Ottocento. Pierre e Andrej sono migliori amici. Il primo è un illegittimo figlio di un ricco conte che ha perso la retta via, mentre il secondo è un uomo desideroso del campo di battaglia alla ricerca ancora della sua felicità. Entrambi si innamorano della bella Natasa, la vivace figlia erede di una nobile famiglia di mosca. Oltre all’amore nella miniserie trova spazio anche la ricostruzione storica, la forte minaccia dell’invasione napoleonica influenzerà l’intera società russa e quindi anche il destino dei nostri protagonisti.

Guerra e Pace: ecco quando andrà in onda

La mini serie tv britannica dopo il successo riscosso in America, Australia, e Regno Unito arriva anche in Italia dopo aver debuttato sul canale a pagamento di Sky, ora, andrà in onda in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 29 agosto e ci farà compagnia per sei serate. Sembra proprio che Guerra e Pace ci farà sognare tra costumi sontuosi, ambientazioni incantevoli, perfette ricostruzioni storiche e amori intriganti.