Ascolti tv 29/8: Segreti di famiglia, Noos, Insegno…quante mazzate!

Ascolti tv prime time giovedì 29 agosto 2024 – Serata vinta da Canale 5 grazie a Segreti di Famiglia che ha conquistato 1.793.000 spettatori con uno share del 14%. Continuano i problemi su Rai Uno per Noos – L’Avventura della Conoscenza che ha raggiunto 1.721.000 spettatori pari al 13.5% di share. Leggera crescita per Alberto Angela che la scorsa settimana si era fermato al 12.6%, ma comunque dati tutt’altro che rosei. Medaglia di bronzo per Rete4: Sapore di mare ha avuto 767.000 spettatori (5.8%). Quarto posto per Tv8 che, con la partita di Play Off Conference League Puskas Akademia-Fiorentina ha ottenuto 757.000 utenti (5.6%).

Su Rai Tre, La scelta di Anne ha totalizzato 739.000 spettatori (5.3%), mentre su Rai2 le Paralimpiadi 2024 hanno radunato 671.000 appassionati (4.5%). Su La7 In Onda – Prima Serata ha informato 626.000 spettatori (4.4%). A chiudere Italia1 che con Gioco Sporco – I Misteri dello Sport ha avuto l’attenzione di 461.000 utenti (4.6%); e Nove che on Only Fun – Comico Show ha convinto 523.000 spettatori (4%).

Access Prime Time e Preserale: continua la fuga da Reazione a Catena

Nell’Access Prime Time Rai Uno e Canale 5 appaiati: Techetechete’ ha raggiunto 2.519.000 spettatori (15.6%), Paperissima Sprint ne ha raccolti 2.506.000 spettatori (15.6%). Continuano i problemi per Pino Insegno che ha sì battuto la concorrenza di Canale 5 che sta trasmettendo repliche, ma se si guarda ai numeri delle scorso anno ottenuti da Marco Liorni c’è da riflettere parecchio.

Giovedì 29 agosto Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha avuto un ascolto medio di 1.966.000 spettatori pari al 18.8%, mentre Reazione a Catena ha raggruppato 2.829.000 spettatori pari al 22.2%. Con The Wall – I Protagonisti hanno giocato 1.282.000 utenti (13%), mentre The Wall ha divertito 1.978.000 spettatori (16.2%).

Restando sul tema Reazione a Catena, esattamente un anno fa, cioè il 29 agosto 2023, il game show otteneva i seguenti numeri: prima parte 2.541.000 (22.8%), seconda parte 3.761.000 (26.8%). Il paragone è sotto gli occhi di tutti: centinaia di migliaia di utenti in più e oltre 4 punti share di differenza rispetto al 2024. Un trend ormai consolidato. Viene quindi da domandarsi: era necessario cambiare Marco Liorni per far posto a Pino Insegno? Nel frattempo sorride Mediaset che vede le repliche di The Wall crescere perché chi è affezionato ai quiz show trasmessi nella fascia preserale, gira e rigira, o si sintonizza sull’ammiraglia Rai o su quella del Biscione.