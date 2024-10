Ascolti tv 29/10, Teresa Battaglia al top, Se mi lasci non vale flop

Un’altra serata di televisione è passata: martedì 29 ottobre 2024 il piccolo schermo si è riempito di fiction, programmi tv e ovviamente spettatori. Il Prime Time di Rai 1 sul podio degli ascolti: Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia ha raggiunto il 21% di share, per un totale di 3.229.000 spettatori. Un po’ più sotto Canale 5, che con la proiezione del film Ticket to Paradise ha conquistato 2.257.000 spettatori e uno share pari al 14.2%: non male! Il resto della prima serata non ha suscitato grosso interesse nel pubblico a casa. Su Italia 1 Stolen ha ottenuto il 4.3%, mentre Ciao, Marcello: Mastroianni l’antidivo ha conquistato solo il 2.3% di share (399.000 spettatori). Malissimo Se mi lasci non vale su Rai 2, che ha raggiunto il 2% di share e 293.000 utenti collegati.

Fa un po’ meglio La7 con DiMartedì, che ottiene il 9.1%, mentre la nuova edizione di X Factor su Tv8 raggiunge il 4.5% (588.000 spettatori). Il risultato peggiore? Il Nove, che con Comedy Match tocca l’1.9% (287.000 utenti radunati): che crollo!

Access Prime Time e preserale: ascolti tv 29 ottobre 2024

Rai 1 si conferma top quality in fatto di share: anche questa volta Affari Tuoi di Stefano De Martino tiene incollate davanti alla televisione 5.536.000 persone, raggiungendo il 27.3 % di share: un volo altissimo! Che cosa dire del suo “rivale” sul Nove? Chissà chi è di Amadeus non è andato benissimo: 2.4% nella prima parte, abbassandosi ulteriormente e raggiungendo l’1.9% nella seconda. Striscia la Notizia rimane costante, con un 13% di share (2.623.000 spettatori), ma pur sempre sotto la Rai.

Nel preserale Rai 1 ottiene un buon numero di ascolti: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene il 17.8%, mentre Reazione a Catena il 21.4%: Pino Insegno nonostante le critiche funziona ancora. Fa meglio Mediaset, dove La Ruota della Fortuna ottiene il 22.2% (3.602.000 utenti interessati). Tra i flop del preserale Tv8 con 4 Ristoranti, che ottiene il 2.9% e il Nove, che con Crash or Trash – Chi offre di più? scende al 2% con 256.000 spettatori collegati.

Gli altri ascolti tv: Mattino 5, Balivo, Pomeriggio 5

La mattina di Mediaset è andato abbastanza bene: Mattino Cinque News ha raccolto 814.000 spettatori per un 18.9% di share nella prima parte, aumentato a 19.5% nella seconda. Molto peggio Mattino 4 su Rete 4: 141.000 utenti e un 3.2% di share. Su Rai 1 È sempre Mezzogiorno continua a conquistare il pubblico e raggiunge il 16.9% di share (1.549.000 spettatori), mentre Rai 2 pecca un po’ con I Fatti Vostri: 448.000 utenti e 8.9% di share.

Subito dopo pranzo torna Caterina Balivo con La Volta Buona, che nella giornata del 29 ottobre ottiene il 12.8%, non proprio benissimo. Meglio Uomini & Donne, che resta uno dei top programmi del pomeriggio: 24.7% di share e 2.196.000 spettatori connessi! Rimanendo su Canale 5 Myrta Merlino intrattiene, ma non troppo. Il suo Pomeriggio Cinque intrattiene 1.292.000 utenti (16.1%) nella prima parte e 1.468.000 spettatori (14.5%) nella seconda parte.

È però la Rai a fare peggio: Ore 14 ottiene l’8.4%, mentre BellaMa‘ ottiene il 5.1%. Non troppo bene La Porta Magica di Andrea Delogu, che purtroppo raggiunge il 3.1%.