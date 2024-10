Affari Tuoi, Filippo del Molise ‘pazzo sgravato’, ma è uno show!

Un’altra puntata di Affari Tuoi si è appena conclusa. Martedì 29 ottobre Stefano De Martino ha chiamato a rapporto il noto ballerino del Molise, Filippo, prontissimo a giocare la sua partita e salutando definitivamente gli “stacchetti” musicali tanto amati dal web. Accompagnato dalla moglie Tania e con due bellissime bambine a casa, Filippo the dancer ha giocato senza esitazioni, andando anche contro i consigli del padre. “Nun cagnà!“, gli ha sempre detto lui, ma quella voce, stasera, non l’ha proprio voluta ascoltare.

Con il pacco numero 17 tra le mani e rifiutate le prime offerte del Dottore, anche quelle più sostanziose, Filippo alla fine ha ceduto, accettando l’ultimissima proposta di 40.000 euro. Troppi tiri rischiosi, un mix fatale di pacchi blu e pacchi rossi, la paura di perdere tutto e tornare a casa senza alcun paracadute. Insomma, una situazione da pelle d’oca, soprattutto dopo avere appurato di avere 200.000 euro nel pacco cambiato: “Non fa niente, va bene lo stesso“, ha dichiarato Filippo, con un velo di rammarico negli occhi.

Una serata incredibile, soprattutto se si pensa alla fortuna del concorrente, definito da molti utenti di X “cecchino”: una fortuna, svanita improvvisamente tra le subdole offerte confusionarie del Dottore.

Ma che mira da cecchino che cambia i 100k e si prende i 200k #affarituoi — La_Marchesa (@LaMarchesa5) October 29, 2024

Non sono mancati gli sketc di danza, diventati iconici di Affari Tuoi, ma non sono mancate le battute tra il conduttore, il concorrente e i pacchisti in studio. Una puntata ricchissima e soprattutto coinvolgente anche per il pubblico a casa, che non ha perso una singola mossa.

Filippo il sognatore, figlio di Giuseppe e Maria, idolo di Affari Tuoi

“Io c’ho voglia“, aveva detto Filippo nel bel mezzo del game, alludendo ovviamente alla voglia di giocare e di andare avanti a spada tratta. F “E guarda sempre tua moglie“, aveva risposto Stefano, scatenando la risata del pubblico in studio e i commenti esilaranti del pubblico virtuale. Un botta e risposta iconico, come iconico era diventato il concorrente del Molise, che oggi ha salutato definitivamente conduttore e amici.

FILIPPO SEI UN PAZZO SGRAVATOO #AffariTuoi — Deds✨ ABRAZÉ A LALI (@siifeliceniall) October 29, 2024

Anche questa partita di Affari Tuoi ha dato conferme ormai già più che assodate: “Come glielo spieghi questo programma gli stranieri…surreale!”, è il mood costante su X, condiviso ovunque, da quando Stefano ha preso le redini del game-show. Una ventata di leggerezza che mancava da un po’, e per quanto Amadeus fosse assolutamente perfetto in quelle vesti, De Martino è riuscito nell’impossibile: svecchiare il programma e farlo diventare una grandissima festa.

Questo programma un completo caos da quando c’è SDM però devo dire>>> #AffariTuoi — 🎃Cecilia 🎃 (@cuorebatticuore) October 29, 2024

Stasera Filippo ha contribuito alla grande e lo ha fatto con il suo carisma, il suo fare ottimista e quella voglia di giocare pensando sempre e solo alle sue splendide bambine, Ginevra e Ludovica. Non poche critiche (quelle ci sono sempre da parte di chi commenta da casa), ma tutto, alla fine, si è concluso comunque bene. Un bel salvagente da 40.000 euro, l’amore ovunque e la consapevolezza di essere stato un grande protagonista: questo è Filippo, questo è ancora una volta Affari Tuoi!