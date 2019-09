Ascolti Tv 28 settembre: Ulisse batte Amici Celebrities, trionfo Alberto Angela

Dati ascolti Tv serali sabato 28 settembre: la prima serata è stata vinta da Ulisse

Sfida senza esclusione di colpi quella di ieri sabato 28 settembre: la prima serata è stata vinta da Ulisse, il piacere della scoperta (3.614.000, 20% di share) ma anche Amici Celebrities (3.066.000, 19,45%) si è difeso benissimo, visto che la distanza è di 0,55 punti percentuali e di 548mila telespettatori in valori assoluti. Entrambi gli show intercettano pubblici piuttosto diversi, e se Ulisse dà effettivamente il massimo anche in una giornata difficile come il sabato non possiamo dire lo stesso di Celebrities che forse avrebbe potuto dare di più in una serata diversa.

Ascolti Tv 28 settembre, Ulisse VS Amici Celebrities: sfida all’ultimo punto di share

Nonostante la sconfitta non si può dire comunque che i risultati siano insoddisfacenti per Mediaset perché il talent show per Vip di Maria De Filippi riesce a mantenersi su buoni numeri confermando i risultati già ottimi della prima puntata. Eccellenti – non si può dire altro – i risultati del programma condotto da Alberto Angela che con la puntata incentrata su Leonardo da Vinci può segnare il pareggio dopo la sconfitta della scorsa settimana. Vediamo le performance generali della serata:

Rai Uno – Ulisse, il piacere della scoperta: 3.614.000, 20%; Rai Due – NCIS + FBI: 1.263.000, 6,1% + 1.047.000, 5.43%; Rai Tre – Ci vediamo domani: 918.000, 4,55%; Rete Quattro – Il ritorno di Don Camillo: 838.000, 4,61%; Canale 5 – Amici Celebrities: 3.066.000, 19,45%; Italia Uno – Space Jam: 951.000, 4,77%; La 7 – Little Murders, Omicidio nell’alta moda: 449.000, 2,3%.

Curve ascolti: i dati Auditel in sovrapposizione

Le curve degli ascolti restituiscono dei dati ancor più a favore di Alberto Angela: Ulisse infatti parte col 20% di share e arriva a otto minuti prima della mezzanotte a toccare il 25. Diverso invece il discorso per Amici Celebrities che parte col 15% e arriva al 23 per poi toccare, finita la sfida con Alberto Angela, il 29. Guardando i dati in sovrapposizione – quindi nella fascia oraria compresa tra le 21.31 e le 23.52 – si vede Ulisse trionfare col 20.01% e 3.614.000 telespettatori contro il 18.32% e i 3.310.000 telespettatori di Celebrities.

Sabato 28 settembre ascolti: i numeri dell’access prime time, trionfa I Soliti Ignoti

I dati dell’access prime time vedono vincere ancora Rai ai che riesce a imporsi con l’offerta di sempre e a raggiungere dei buoni risultati con le trasmissioni che piacciono al suo pubblico; Mediaset comunque si difende molto bene, anche se è impossibile non notare la vittoria schiacciante del programma I Soliti Ignoti che ha superato il 20% interessando oltre 4 milioni di telespettatori. Vediamo tutti i dati:

Rai Uno – I Soliti Ignoti, il ritorno: 4.227.000, 20,72%; Rai Tre – Indovina chi viene a cena: 840.000, 4,21%; Rete Quattro – Stasera Italia Weekend: 1.061.000, 5,24%; Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.170.000, 15,56%; Italia Uno – CSI: 951.000, 4,74%; La 7 – Otto e mezzo sabato: 1.086.000, 5,34%

Dati Auditel 28 settembre: le sfide del preserale, Rai in testa

Segnaliamo infine le sfide del preserale, in cui riesce a imporsi sempre Rai con L’Eredità su Caduta Libera; poco interessanti invece i confronti tra le altre trasmissioni che vedono comunque in testa la rivale di Mediaset. Di seguito i dati: