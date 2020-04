Ascolti Tv 28 aprile 2020: dati Bocelli e Papa, UeD stabilmente male

Dati Karol – Un papa rimasto uomo e Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: ascolti ieri 28 aprile

Gli ascolti televisivi di martedì 28 aprile 2020 non presentano dei colpi di scena: nella serata di ieri, i programmi hanno registrato share molto simili fra loro e non si può dunque proclamare un vincitore indiscusso. Analizziamo, prima di tutto, Canale 5 e Rai 1: Karol – Un papa rimasto uomo ha raggiunto il 10.2% di share, appassionando 2.327.000 telespettatori; Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live ha invece portato a casa il 10.6% di share, venendo seguito da 2.697.000 persone. Le Iene Show, in onda su Italia 1, ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.173.000 spettatori, registrando il 10.6% di share; 10% per la commedia dai Rai 2 Finalmente Sposi (duo Arteteca): l’hanno seguita in 2.844.000.

UeD non decolla: dati e share martedì 28 aprile

Uomini e Donne ha raggiunto il proprio equilibrio in termini di ascolti. Le litigate di Gemma Galgani e Tina Cipollari non bastano per far lievitare lo share del nuovo format del dating show di Canale 5: si è assestato, ieri, al 12.25% di share, venendo seguito da 2.064.000 telespettatori. Si può dire che UeD ha raggiunto una propria stabilità non di certo soddisfacente. Nel pomeriggio di Canale 5, la prima parte di Pomeriggio 5 ha portato a casa il 13.37% di share (2.108.000 telespettatori) mentre la seconda parte il 12.95% (2.181.000 telespettatori).

Ascolti Access Prime Time e Preserale del 28 aprile 2020

Striscia la Notizia batte la replica de I Soliti Ignoti nella fascia Access Prime Time: il Tg satirico di Canale 5 ha ottenuto il 18.3% di share, venendo seguito da 5.444.000 teleutenti mentre il programma di Rai 1 ha avuto una media in termini di share del 17.9%, incuriosendo 5.321.000 persone. Nel Preserale, Avanti un altro è stato visto da 4.237.000 telespettatori (18.4% di share) mentre L’Eredità da 4.460.000 teleutenti (18.8% di share).