Ascolti tv 28/9, TSQV e Ballando: colpo di scena, chi ha perso

Ascolti tv prime time di sabato 28 settembre 2024 – Colpo di scena: Milly Carlucci ha messo la freccia ed ha battuto la storica rivale Maria De Filippi. Su Rai 1, la prima puntata di Ballando con le Stelle ha avuto 3.300.000 spettatori e il 25.6%. Su Canale 5 Tù Sì Que Vales ha raggiunto 3.238.000 utenti, share 24.5%. Un dato piuttosto sorprendente in quanto storicamente lo show Mediaset ottiene numeri migliori.

Terza piazza per La7 che con In Altre Parole ha radunato 832.000 spettatori (5%). Quindi su Italia1 Cattivissimo me 2 che ha raccolto 808.000 utenti (5%). Briciole al resto del palinsesto: su Rai2 F.B.I. ha intrattenuto 518.000 spettatori (3.2%) e F.B.I. International ne ha avuti 557.000 (3.9%). Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine ha informato 405.000 spettatori (2.9%). Male su Rai3 A Modo Mio – Patty Pravo: 347.000 spettatori (2.1)%. Sul Nove il ritorno di Accordi & Disaccordi ha convinto 318.000 persone (2.1%). Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto 259.000 utenti (1.8%).

Access Prime Time e Preserale: tonfo di Reazione a Catena

Striscia la Notizia migliora un po’ raccogliendo 2.899.000 spettatori con il 16.7% di share. Affari Tuoi di Stefano De Martino non è andato in onda per lasciare spazio all’anteprima di Ballando con le Stelle (Ballando… Tutti in pista) che ha avuto 4.023.000 telespettatori (23.1%).

Nel preserale tonfo per Pino Insegno, con Gerry Scotti che lo ha ormai raggiunto. Ed anche qui il dato è sorprendente visto che il quiz show di Rai Uno per anni è stato inespugnabile: Reazione a Catena ha ottenuto un ascolto di 1.784.000 spettatori (16%) nella prima parte e ne ha avuti 2.846.000 (20.4%) nella seconda. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha fatto giocare 1.906.000 utenti (18.3%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.733.000 spettatori (20.7%).

Ascolti tv e share: dati pomeriggio, male Sabato in diretta

Su Rai 1 male Sabato in diretta che ha raggiunto solamente 756.000 utenti (9%) nella prima parte, 750.000 spettatori (8.9%) nella seconda e 1.023.000 persone (10.8%) nella terza. Di parecchio avanti Verissimo di Silvia Toffanin che si è confermato ancora una volta leader di fascia intercettando 1.872.000 utenti (21.1%) nella prima parte e nella seconda, chiamata Giri di Valzer, ne ha avuti 1.771.000 (19.9%). Come al solito, sull’ammiraglia Mediaset, bene anche le soap opere: 5 Beautiful ha registrato 2.159.000 telespettatori (16.8%) mentre la fiction turca Endless Love ha convinto 2.197.000 utenti 21.2%).