Pernice denunciato, ex allieva: “Crudele”. Interviene Milly Carlucci

Tra i maestri di Ballando con le Stelle 2024 figura Giovanni Pernice. Il professionista fa coppia in pista con Bianca Guaccero. Il danzatore 34enne, che ha un curriculum stellare (tra le altre cose è stato eletto campione internazionale di danza), ha alle spalle una storia controversa in merito alla sua partecipazione a Strictly come dancing, la versione inglese del format timonato da Milly Carlucci. Cosa è accaduto? Dal programma britannico è stato allontanato dopo che la sua partner, l’attrice Amanda Abbington (la donna oltremanica ha recitato in svariate serie tv), gli ha mosso gravi accuse.

Ballando con le Stelle, le gravi accuse mosse a Giovanni Pernice

Abbington ha puntato il dito contro Pernice sostenendo che nel corso delle prove alla trasmissione ha assunto nei suoi confronti atteggiamenti aggressivi. L’interprete inglese, che si è ritirata dal talent show preferendo interrompere la sua esperienza in pista, ha dichiarato che il maestro italiano ha avuto verso di lei un comportamento “inutile, offensivo, crudele e meschino”. La star ha persino raccontato in alcune interviste rilasciate a dei tabloid che, dopo aver avuto a che fare con Pernice, ha sofferto di stress post traumatico.

“Ho trovato il comportamento di Giovanni inutile, crudele e cattivo. Non potevo stare seduta e lasciargli fare questo ad altre persone. Ho dovuto pensarci a lungo e intensamente prima di sporgere denuncia perché sapevo che avrei ricevuto delle reazioni negative. Ma non sarei stato in grado di vivere con la mia coscienza per tutte quelle persone che avrebbero partecipato a quello show. Tutto quello che è accaduto in sala di allenamento è stato registrato in video e non avrei alcun problema se qualcuno lo vedesse”.

A caldo il maestro ha preferito non commentare la vicenda, probabilmente consapevole che qualsiasi parola pronunciata non avrebbe fatto altro che alimentare ulteriormente la polemica. A distanza di tempo ha poi sostenuto via social di non condividere le accuse lanciate dalla Abbington, dichiarandosi estraneo ai fatti. Per Strictly come dancing la sua perdita è stata un duro colpo in quanto Pernice era uno dei docenti più amati dalla giuria e dal pubblico. Ha lavorato nello show a partire dal 2015 e nel 2021 lo ha pure vinto danzando assieme a Rose Ayling-Ellis.

L’interruzione della collaborazione con lo show inglese gli ha aperto le porte a Ballando con le Stelle in salsa italiana. Milly Carlucci e il suo staff lo hanno infatti immediatamente ingaggiato, mettendolo in coppia con Bianca Guaccero. Evidentemente la conduttrice di Sulmona e chi lavora al programma italiano hanno valutato la situazione di Pernice, ritenendo infondate le accuse che gli sono state mosse. Va da sé che se si fosse creduto che il danzatore avesse davvero trattato male l’attrice britannica, non sarebbe stato messo sotto contratto.

Pernice difeso da Milly Carlucci

Giovanni Pernice, a proposito di quel che sta avvenendo oltremanica, ha rilasciato anche una dichiarazione lapidaria il 26 settembre, durante la conferenza stampa di presentazione di Ballando 2024: “Quello che sta accadendo in Inghilterra per me è lontano. Vorrei che qui l’attenzione fosse su Bianca”. Anche Milly Carlucci è intervenuta sulla vicenda:

“La storia di Giovanni è una storia particolare e da noi non si sarebbe verificata. La sua compagna di ballo ha parlato di bullismo. La BBC non ha le telecamere nelle sale prove. Da noi questo non avverrebbe. Noi siamo stati a stretto contatto con la BBC: a distanza di nove mesi non è uscito nulla. La BBC ci ha dato il via libera per avere Giovanni qui. Con lui ci conosciamo da prima che andasse in Inghilterra. Essere un maestro esigente credo sia una necessità”.

L’indagine della Bbc e la difesa di Giovanni Pernice

Sul caso ‘Pernice-Abbington’, la Bbc ha aperto un’indagine interna e sta ricostruendo i dettagli di quel che è accaduto per capire se le accuse dell’attrice siano fondate o meno. Il ballerino siciliano, sulla questione, ha ribadito di essere estraneo a comportamenti aggressivi.

“Ogni settimana sui media circolano storie totalmente false sul mio conto – ha spiegato Pernice sui social -. Sto collaborando pienamente all’indagine della Bbc, che porterà alla verità. Non vedo l’ora che arrivi la conclusione delle indagini”.

“Chi ha seguito il mio viaggio in Strictly Come Dancing negli ultimi dieci anni – ha aggiunto – sa che sono appassionato e competitivo. Nessuno è più ambizioso di me nei confronti dei miei compagni di ballo. Ho sempre cercato di aiutarli a diventare i migliori ballerini possibili. E questo è sempre venuto dall’amore e dal desiderio di vincere, per me e i miei compagni di ballo”.