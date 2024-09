Ballando, parla Milly: 7 ballerine per una notte e rivalità tra maestri

C’è grande attesa per la nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, che andrà in onda su Rai 1 a partire da sabato 28 settembre in prima serata. Nelle ultime ore la conduttrice Milly Carlucci ha fatto alcune anticipazioni in merito a ciò che vedremo nella prima puntata. In particolare, nel corso di un’intervista con Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera, ha rivelato di aver invitato ben sette ballerine per una notte! Inoltre sembrerebbe che tra alcuni maestri sia nata una piccola rivalità. Scopriamo meglio di chi si tratta e chi vedremo cimentarsi in pista sabato 28.

Mancano ormai poche settimane per l’inizio della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, prevista per sabato 28 settembre. Proprio in merito alla prima puntata, la conduttrice Milly Carlucci ha fatto qualche anticipazione su quello che gli spettatori vedranno accadere sullo schermo. Nello specifico, ospite da Francesca Fialdini a Da Noi A Ruota Libera, Milly ha svelato chi saranno le prime ballerine per una notte. Ha voluto fare le cose in grande, chiamandone ben sette! Si tratterebbe delle campionesse olimpiche della nazionale italiana di volley Anna Danesi, Paola Egonu , Alessia Orro , Myriam Sylla, Monica de Gennaro, Sarah Fahr e Marina Lubian.

Milly ha poi fatto qualche altra anticipazione su quello che gli spettatori dovranno aspettarsi dalla prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. Nello specifico, come riportato da Biccy, ha risposto ad una domanda che in molti si stavano ponendo, ovvero se i Cugini Di Campagna avrebbero abbandonato o meno le loro caratteristiche scarpe con la zeppa. Il gruppo dovrà lasciarle nel backstage ed è confermato il fatto che balleranno tutti e quattro con un’unica maestra. Proprio in merito ai maestri la conduttrice ha anticipato che tra alcuni di loro si è venuta a creare qualche rivalità. Carlucci, tuttavia, non ha voluto rivelare nello specifico di quali insegnanti si tratta. Ha poi smentito una notizia circolata sul web nelle ultime settimane. Si era difatti parlato di un vip particolarmente snob che aveva avanzato richieste un po’ particolari. A riguardo, Milly, ha dichiarato che si trattava di semplici rumor.