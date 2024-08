Ascolti Tv 28/8: Rai 1, Max Pezzali, Paralimpiadi. Tonfi e botti

Grande vittoria di Rai 1 nella prima serata di mercoledì, 28 agosto. A un passo dalla verità ha infatti coinvolto 2.226.000 spettatori con 15,64% di share. Una crescita notevole rispetto ai risultati ottenuti in questa stagione estiva nel primetime. Secondo posto per CircoMax – Una notte di Hit (Canale 5), che si è fermato a 1.676.000 utenti con uno share del 13,61%. Bene la Cerimonia di Apertura – Paralimpiadi Parigi 2024 con 1.084.000 utenti e il 7,57% di share.

Nulla da evidenziare in maniera particolare negli programmi trasmessi in prime time: su Italia 1 Chicago Med ha coinvolto 960.000 telespettatori (7,44%); L’incendio del Reichstag (La 7) ha raggiunto 403.000 spettatori (2,62%) nella prima parte e 325.000 (2,52%) nella seconda; Zona Bianca (Rete 4) ha coinvolto 756.000 spettatori (6,49%); NewsRoom (Rai 3) ha raggiunto 432.000 telespettatori (2,97%); Il contadino cerca moglie (Nove) con 244.000 telespettatori (2,08%); Cic To Cic (Tv8) con 306.000 utenti (2,15%).

Ascolti tv mercoledì 28 agosto 2024: preserale e access prime time

Testa a testa tra Techetechetè e Paperissima Sprint. Rai 1 ha conquistato 2.744.000 spettatori con il 16,72% di share, mentre lo show di Antonio Ricci su Canale 5 ha coinvolto 2.472.000 utenti e il 15,08% di share. Molto bene Un posto al sole (Rai 3) con 1.224.000 spettatori e il 7,41% di share. Da segnalare anche NCIS su Italia 1 che ha ottenuto 1.201.000 telespettatori con il 7,32% di share.

Continua a salire Gerry Scotti con le repliche di The Wall su Canale 5, con 1.502.000 spettatori (16,09%) nella prima parte e 2.267.000 (18,75%) nella seconda. Sale leggermente Reazione a Catena con Pino Insegno su Rai 1 che ha registrato 2.197.000 telespettatori (21,95%) nella prima parte e 3.258.000 utenti (25,26%) nella seconda.

Ascolti tv mercoledì 28 agosto 2024: il pomeriggio

Ennesimo boom per le soap opera di Canale Cinque nel pomeriggio di mercoledì 28 agosto 2024: Beautiful ha intrattenuto 2.028.000 telespettatori (17,88%), Endless Love ha appassionato 2.013.000 utenti con il 19,25% di share; La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.488.000 spettatori (19,55%); The Family ha coinvolto 1.883.000 utenti con il 21,31% di share. Che Dio ci aiuti (Rai 1) rimane dietro con 1.149.000 utenti (11,38%) nella prima parte e 1.156.000 (14,19%) nella seconda.

Estate in Diretta (Rai Uno) supera ancora una volta Pomeriggio Cinque News (Canale Cinque). Il talk con Nunzia De Girolamo ha registrato 1.509.000 spettatori (20,30%) nella presentazione e 1.562.000 spettatori (19,36%) nel programma. D’altro canto, Simona Branchetti ha ottenuto 1.228.000 spettatori (16,51%) nella prima parte e 1.186.000 utenti (15,04%) nella seconda.