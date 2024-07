Max Pezzali, il concerto diventa un evento: quanti vip a cantare!

Quando si dice che la musica unisce tutti, è proprio vero: il tour di Max Pezzali negli stadi è arrivato a San Siro e ha fatto il botto! Le canzoni di Max Pezzali uniscono generazioni: a ballare e cantare con lui erano in 54 mila! E nel pubblico era pieno di vip che hanno documentato sui social i momenti più belli del concerto che è diventato un vero e proprio evento!

Max Pezzali si è esibito davanti alle 54 mila persone con tutti i suoi brani più famosi, da Hanno Ucciso L’Uomo Ragno a Come Mai, da La Regola dell’Amico a Sei Un Mito: il pubblico ha potuto fare un tuffo nei ricordi e cantare a squarciagola. Vediamo un po’ chi c’era!

Tutti cantano Max Pezzali: i vip che hanno partecipato al concerto-evento

Giovanissimi e meno giovani si sono riuniti in nome dell’amore per la musica e per gli 883. Infatti il concerto è anche il trampolino di lancio per la serie televisiva che andrà in onda su Sky, dedicata proprio al duo Pezzali-Repetto, dal titolo ”Hanno Ucciso L’Uomo Ragno”. A celebrare la lunga carriera di hit di Max, c’erano moltissimi volti noti. Alvin era insieme a Katia Follesa, i due hanno ballato e cantato dall’inizio alla fine del concerto e a loro si è poi unito Nicola Savino. C’era anche Francesca Ferragni, sorella di Chiara, insieme al marito Riccardo Nicoletti, anche loro si sono commossi durante le loro canzoni preferite. I Pinguini Tattici Nucleari hanno postato dei video definendo Max Pezzali un ”maestro di vita”, fonte di ispirazione per la loro musica.

Un’altra vip che non si è fermata davanti a niente per andare a cantare è stata Rosalinda Cannavò! Rosalinda ha sfidato l’ottavo mese di gravidanza e ha trascinato Andrea Zenga nella serata tra canti e balli. I due sono poi andati anche nel backstage per incontrare Max, Andrea Zenga ha postato la foto col cantante ringraziandolo per i momenti indimenticabili e per essere il suo idolo di una vita. Stasera si replica a San Siro, ma è ormai appurato che questo evento segna un nuovo traguardo nella carriera stellare di Max Pezzali!