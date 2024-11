Ascolti Tv 28/11: Don Matteo, Endless Love, X Factor… Tonfi e botti

Nella serata di ieri sera, giovedì 28 novembre, i telespettatori hanno avuto una grande varietà di scelta tra trasmissioni di intrattenimento, serie tv, sport, programmi d’informazione ed approfondimento, reality show. Su Rai 1 è andata in onda un’altra puntata di Don Matteo. Questa è stata vista da 4.076.000 spettatori pari al 22.1% di share. Ha quindi battuto Endless Love, fiction di Canale 5 che è stata seguita da 2.603.000 spettatori con uno share del 13.8%.

Su Rai 2 è andato in onda Delitti Di Famiglia le cui storie hanno appassionato 610.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rai 3 Splendida Cornice ha segnato994.000 spettatori e il 5.7%. Rete 4 con Dritto E Rovescio ha totalizzato un a.m. di 972.000 spettatori (6.6%). Le Iene presentano: La cura, tutto quello che devi sapere per stare meglio su Italia 1 ha incollato davanti al video 940.000 spettatori (7.7%). Infine la semifinale di X Factor su Sky Uno è stata seguita da 648.000 spettatori con il 3.6%.

Giovedì 28 novembre: access prime time e preserale

Nell’access prime time ancora una volta il programma più visto è stato Affari Tuoi con Stefano De Martino. Il game show è stato seguito da 5.798.000 spettatori (26.8%). Ha quindi battuto di molto Canale 5 con la puntata di Striscia La Notizia che ha ottenuto 3.019.000 spettatori pari al 14%. C’è poi chi ha preferito seguire le serie, avendo scelta tra le indagini di N.C.I.S Unità Anticrimine su Italia 1 e le storie di Un Posto Al Sole su Rai 3. La prima è stata scelta da 1.391.000 spettatori con il 6.6% (primo episodio: 1.260.000 – 6.2%, secondo: 1.542.000 – 7.1%). La seconda è stata vista da 1.588.000 spettatori (7.4%). Continua poi a non convincere Amadeus con il suo Chissà Chi È su Nove che ha ottenuto438.000 spettatori con il 2.1% nella prima parte e 583.000 spettatori con il 2.7% nella seconda parte di durata maggiore.

Nel preserale su Rai 1 è andato in onda L’Eredità – La Sfida Dei Sette che ha ottenuto 2.934.000 spettatori pari al 20.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.131.000 spettatori pari al 23.9%. Su Canale 5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.457.000 spettatori (18.4%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.705.000 spettatori (22.4%). Una sfida appassionante quindi, vinta dalla Rai anche se non di moltissimo.

Giovedì 28 novembre: pomeriggio

Regina indiscussa del pomeriggio rimane Maria De Filippi. Questa ha ottenuto con Uomini E Donne 2.403.000 spettatori con il 23.7% (Finale: 1.775.000 – 20.1%) e con Amici 1.416.000 spettatori (16.4%). A seguire Pomeriggio Cinque è stato visto da 1.320.000 spettatori pari al 14.2% nella prima parte e 1.424.000 spettatori pari al 13.1% nella seconda parte. Su Rai 1 La Volta Buona è stato visto da1.550.000 spettatori con il 13.2% nella presentazione e 1.485.000 spettatori con il 14.9%. La Vita In Diretta è stato seguito da 1.801.000 spettatori con il 19.6% nella presentazione e 2.252.000 spettatori con il 20.5% nella seconda parte.

Molto seguite anche le serie del pomeriggio. Su Rai 1 Il Paradiso Delle Signore ha appassionato 1.661.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale 5 Beautiful è stato scelto da 2.424.000 spettatori pari al 19.3%, Endless Love da2.375.000 spettatori pari al 20.2% e My Home My Destiny da 1.315.000 spettatori pari al 15.2%.