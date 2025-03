Ascolti tv 28/02: The Voice Senior e Le onde del passato. Top e flop

Rai Uno e Antonella Clerici svettano ancora una volta nel venerdì sera degli italiani: la nuova puntata di The Voice Senior ha infatti intrattenuto e catturato l’attenzione di ben 3.550.000 telespettatori, arrivando a registrare il 22.5% di share. Un dato che, anche se ottimo, rispetto a quello ottenuto la scorsa settimana, in occasione della messa in onda della prima puntata del talent show, è risultato essere in leggero calo. Al secondo posto invece rimane la fiction di Canale 5, Le onde del passato, che ha incollato al piccolo schermo 2.253.000 utenti (13.7%). Anche in questo caso si è trattato di numeri leggermente inferiori a quelli registrati lo scorso venerdì, 21 febbraio.

Infine, ecco una brevissima panoramica degli ascolti ottenuti dai programmi andati in onda sulle altre reti. Partendo da Rai 2, il film Il giorno più bello, con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, è stato scelto da 620.000 italiani (3.5%). Proseguendo, Io sono vendetta (Italia 1) ha intrattenuto 1.417.000 persone (7.8%), mentre Quarto Grado (Rete 4) ne ha registrati 1.336.000 (9.4%). Per concludere, la nuova puntata di Propaganda Live, in onda su La7, ha totalizzato 1.081.000 spettatori (7.6%). Molto bene anche per Fratelli di Crozza (Nove), che è stato seguito da 1.015.000 utenti (5.6%).

Ascolti venerdì 28 febbraio: preserale e access prime time

Andando in ordine, si arriva alla fascia oraria dell’access prime time. Partendo da Rai Uno, 4.469.000 telespettatori (22.8%) hanno seguito Cinque Minuti di Bruno Vespa. A seguire, il nuovissimo appuntamento con Stefano De Martino e Affari Tuoi, ha tenuto con il fiato sospeso 5.364.000 utenti (26.5%). Per finire, i servizi di Striscia la Notizia sono stati seguiti da 2.682.000 persone (13.3%).

Parlando invece dei dati raccolti dai programmi andati in onda nel corso della fascia del pre-serale, ecco come si sono classificati i game show più apprezzati dagli italiani: su Rai Uno, la nuova e appassionante puntata dell’Eredità di Marco Liorni è stata seguita da 3.266.000 spettatori (23.8%) nella porzione iniziale e 4.533.000 (27.1%) in quella finale; su Canale 5 invece Avanti un Altro!, di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha intrattenuto e divertito 2.010.000 utenti (15.7%) nel primo segmento e 3.039.000 (19.2%) nel secondo e conclusivo.

Ascolti venerdì 28 febbraio: il pomeriggio

Analizzando invece come sono andati i programmi in onda nel corso delle ore pomeridiane di ieri, venerdì 28 febbraio, su Rai Uno, La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, ha totalizzato 1.591.000 spettatori (13.6%) nel corso della prima parte della trasmissione e 1.586.000 (16.7%) nella seconda. In seguito, il nuovo e consueto appuntamento con Il Paradiso delle Signore ha incollato al piccolo schermo 1.705.000 italiani (19.6%), mentre La Vita in Diretta di Alberto Matano ne ha raccolti 2.289.000 (21.7%).

Per quanto riguarda la programmazione di Canale 5, ecco quanti italiani hanno seguito le nuove e appassionanti puntate di alcune delle soap opera più amate. In primis, Beautiful è stato scelto da 2.313.000 utenti (18.3%), mentre Tradimento ha totalizzato 2.318.000 persone all’ascolto (19.1%). Per finire, le inchieste e i servizi di Pomeriggio Cinque sono stati seguiti da 1.190.000 spettatori (13.3%) nella prima parte e 1.226.000 (11.9%) nella seconda.

Ascolti venerdì 28 febbraio: il mattino

Infine, ecco come sono andati gli ascolti dei programmi mattutini. Iniziando da Rai Uno, Unomattina è stato seguito da 818.000 utenti (17.6%), mentre Storie Italiane ha registrato 856.000 persone all’ascolto (20%) nel primo segmento e 1.036.000 (19.6%) nel secondo. Per finire, Antonella Clerici e i suoi cuochi di E’ Sempre Mezzogiorno hanno tenuto compagnia a 1.889.000 italiani (19.5%).

Su Canale 5 invece, Mattino Cinque News ha informato 882.000 italiani (19%) nell’introduzione e 703.000 (16.8%) nella seconda. Per concludere, il nuovo appuntamento di Forum è stato seguito da 1.300.000 persone (18%).