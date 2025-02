Alessio Lapice, nuova fiamma svelata da Balivo e notato dettaglio

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda su Rai 1 questo pomeriggio Caterina Balivo ha ospitato Alessio Lapice, protagonista della serie tv Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Sono state svelate alcune anticipazioni in merito alle prossime puntate e l’attore, rispondendo ad una domanda da parte della conduttrice, ha anche rivelato di avere una nuova fiamma! Tuttavia non ha fornito dettagli su chi sia la persona in questione.

La nuova fiamma di Alessio Lapice

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima ha ospitato in studio Alessio Lapice, protagonista maschile della serie tv Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Dopo alcune anticipazioni sulle prossime puntate, la conduttrice ha chiesto al suo ospite come andasse sul piano sentimentale. A quel punto Alessio ha rivelato di essere interessato ad una ragazza!

Balivo gli ha quindi chiesto se l’interesse fosse ricambiato, domanda alla quale Lapice ha risposto in maniera affermativa. L’attore non ha tuttavia fornito nessun dettaglio in merito a chi sia la persona in questione, limitandosi a specificare che non si tratta di una sua collega attrice. Ha anche aggiunto che sua madre non la conosce ancora. Il protagonista di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha poi spiegato come la cosa sia ancora nella sua fase iniziale e si debba quindi vedere come proseguirà. Chissà se nei prossimi giorni Alessio Lapice ufficializzerà la storia e rivelerà il nome di questa misteriosa ragazza!

Concorrente vince 4200 euro: il dettaglio notato

Caterina Balivo ha poi giocato con il pubblico a casa come di consueto. Ogni puntata c’è difatti la possibilità di vincere una somma in denaro se s’indovina a quale personaggio appartiene il telefono misterioso. Oggi ha giocato Rita, la quale è riuscita ad indovinare il nome di Cristiana Capotondi grazie agli indizi ricevuti da parte della conduttrice. La concorrente ha quindi vinto 4200 euro. A quel punto è stato fatto notare come Alessio Lapice portasse fortuna. Già in un’altra puntata, difatti, un concorrente aveva vinto indovinando proprio il suo nome. Anche in quel caso la somma era intorno ai 4000 euro.