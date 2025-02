Ciccio di Un Medico In Famiglia, imbarazzo da Balivo: battuta e ‘caduta’

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è parlato delle star che hanno deciso di allontanarsi dai riflettori e che oggi svolgono un nuovo lavoro. Tra questi è stato citato anche Michael Cadeddu, attore noto per il ruolo di Ciccio di Un Medico In Famiglia, che oggi fa il fantino in Germania. La conduttrice si è quindi collegata con lui per chiedergli della sua nuova vita. L’intervista è stata tuttavia caratterizzata da alcuni momenti d’imbarazzo. Nello specifico, nel mostrare alcune foto, una di queste gli è caduta da mano. Poco dopo Marco Columbro si è abbandonato ad una battuta nei suoi confronti. Scopriamo meglio cosa è successo.

Imbarazzo con Ciccio di Un Medico In Famiglia

Come di consueto oggi pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. La prima parte è stata interamente dedicata alle star che hanno deciso di cambiare vita. Tra queste è stato citato anche Michael Cadeddu, attore che ha interpretato il ruolo di Ciccio nella serie tv Un Medico In Famiglia. Quest’ultimo si è trasferito in Germania ed è diventato un fantino. Lo studio si è collegato con lui e Caterina gli ha posto qualche domanda sulla sua nuova vita. Michael ha spiegato come il mondo dell’equitazione sia stato sempre la sua passione ma come sia un mestiere difficile da svolgere in Italia. Ha poi mostrato alcune foto di lui a cavallo ma una di queste gli è caduta da mano, scatenando le risate dei presenti e la battuta “E’ caduto il cavallo!”.

Poco dopo c’è stato un altro momento d’imbarazzo dovuto ad una battuta da parte di Marco Columbro, ospite in studio. Caterina Balivo ha difatti chiesto all’ex Ciccio di Un Medico In Famiglia chi fosse la ragazza in sua compagnia in una foto che si vedeva poggiata su un mobile dietro di lui. A quel punto Marco ha ironizzato dicendo “E’ l’amante!”. Poco dopo si è sentito dire anche “Una cavalla, che è?”. Michael ha quindi prontamente spiegato come fosse sua moglie, con cui ha avuto due bambini e vive lì in Germania.