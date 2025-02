La Volta Buona, padre di Giorgia replica a Mogol e parere di Balivo

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha ospitato nuovamente in studio Giulio Todrani, padre di Giorgia. Il cantante ha replicato in diretta alle recenti dichiarazioni di Mogol in merito alla figlia. La sua risposta è stata veramente d’applausi. Poco dopo sulla questione si è espresso anche il giornalista Luca Dondoni. Scopriamo meglio che cosa hanno detto.

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Quest’ultima ha ospitato nuovamente in studio Giulio Todrani, padre di Giorgia, il quale ha commentato le recenti dichiarazioni di Mogol in merito a sua figlia. Giulio ha replicato in diretta e le sue parole sono state da vero signore. Il cantante ha difatti esordito sottolineando come ognuno avesse il proprio parere, sebbene non condividesse quanto affermato da Mogol. Ha poi posto il focus sulla carriera di sua figlia Giorgia, evidenziando come avesse studiato tanto e fatto anni ed anni di gavetta.

Queste le sue parole precise in replica a quanto detto da Mogol:

Innanzitutto non voglio fare critica a Mogol, ognuno è padrone di dire quello che vuole. Però io adesso devo dire una cosa su Giorgia. Giorgia l’ho scoperta che aveva quindici anni e mezzo che cantava così e quando me ne sono accorto ho detto “canti benissimo”. Stava cantando Whitney Huston, era All At Once in si bemolle, c’aveva quindici anni e mezzo. Ho fatto “Ma tu canti così? A settembre vai a scuola di canto” e l’ho mandata a scuola di canto. Poi veniva con me nei miei gruppi, faceva i cori, avevo tre cantanti e lei faceva una di queste tre cantanti e faceva tre brani. Poi ha fatto un gruppo suo, che ha fatto tutti i locali di Roma, si chiamavano Bed & Breakfast. Poi veniva con il mio gruppo a cantare Vorrei La Pelle Nera e la presentavo come l’attrazione della serata. Perché dico questo? Perché Giorgia ha fatto la gavetta, ha fatto sette anni di gavetta. Mi devo sentir dire di andare alla scuola di canto a mia figlia non mi sta bene, non esiste. Mogol, che io apprezzo ed è uno dei più grandi autori di parole italiani, questa cosa che ha detto – ed ognuno di noi può dire qualsiasi cosa – non la condivido.

Todrani ha poi aggiunto come sua figlia lo emozioni quando canta.

Caterina Balivo ci ha tenuto a sottolineare come Mogol avesse parlato anche positivamente di Giorgia. Nello specifico ha letto in diretta alcune sue dichiarazioni a La Presse, dove affermava di voler semplicemente aiutare la cantante e spiegava meglio cosa volesse dire. Nello specifico l’autore ha ribadito come Giorgia avesse una bellissima voce ma tendesse a cantare un po’ troppo, risultando quindi meno credibile. Il paroliere ha anche precisato come non volesse offendere nessuno con le sue parole.

Poco dopo è intervenuto sulla questione anche il giornalista Luca Dondoni. Quest’ultimo, seppur sottolineando le grandi capacità autorali di Mogol, ha preso a propria volta le difese di Giorgia. Ha difatti affermato di non essere d’accordo con il parere del paroliere secondo cui l’artista non emozioni quando canta. Anche Rosanna Lambertucci, ospite in studio, ha definito Giorgia la voce più straordinaria che c’è in Italia, spiegando come secondo lei i suoi virtuosismi vocali facciano parte di lei e siano una sua caratteristica.