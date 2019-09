Ascolti tv 27 Settembre: Tale e Quale Show batte Rosy Abate

Ascolti tv 27 Settembre 2019: Tale e Quale Show vince la sfida serale del venerdì. Ottimi risultati anche per Rosy Abate 2

Ebbene, eccoci qui per scoprire insieme chi ha vinto la gara degli ascolti del venerdì! Ieri sera Canale Cinque e Rai Uno hanno sfoderato ‘l’artiglieria pesante’. Sul canale di punta Mediaset c’era la terza puntata di Rosy Abate 2, una delle serie tv più amate dagli italiani; sul canale primo della Rai c’era invece l’amatissimo Tale e Quale Show, che ha vede un gruppo di personaggi famosi sfidarsi a colpi di imitazioni e, specialmente, di canto. Ma chi avrà portato a casa la sperata vittoria? L’affabile Carlo Conti o la coraggiosissima Regina di Palermo e le sue avventurose vicende?

Ascolti tv venerdì 27 Settembre: Tale e Quale Show vince su Rosy Abate

Rosy Abate – Seconda stagione su Canale 5, ha ottenuto il 16.9% di share con ben 3.437.000 spettatori. Su Rai 1, Tale e Quale Show (che ha visto la vittoria di Francesco Monte) ha portato a casa la vittoria degli ascolti catturando l’attenzione di 3.755.000 persone con un 19.2% di share. Su Rai 2 la serie tv S.W.A.T.- Sotto accusa ha interessato 845.000 spettatori pari al 4% di share. Quarto grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete 4 ha catturato l’attenzione di 999.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 il film di Alessandro Siani Il Principe Abusivo ha raccolto davanti al video 957.000 spettatori pari ad uno share dell’ 4.8%. Su Italia Uno il film d’avventura/fantastico della Marvel Guardiani della Galassia totalizza un a.m. di 1.026.000 spettatori con il 4.8% di share. Propaganda LIVE su La 7 ha registrato 916.000 spettatori con uno share del 5.3%. Su Tv 8 l’appuntamento con X Factor ha segnato il 3% con 660.000 spettatori. Fratelli Crozza sul Nove l’attenzione di 1.254.000 (5.5%).

Ascolti tv venerdì 27 Settembre: come sono andati Uomini e Donne, Detto Fatto, Vieni da Me e Pomeriggio 5

Come ogni pomeriggio, anche ieri le prime donne le della televisione italiana sono tornate a sfidarsi. Su Rai 1, Vieni da Me condotto da Caterina Balivo ha tenuto compagnia a 1.641.000 spettatori con il 12.9% di share, mentre su Rai 2 Bianca Guaccero con Detto Fatto ha tenuto incollati allo schermo 559.000 spettatori ottenendo il 4.9% di share. Uomini e Donne, invece, è stato seguito da 2.350000 spettatori (19.5%). Sempre su Canale 5, Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque ha catturato l’attenzione di 1.679.000 persone nella prima parte (18.1%), al 18.3% con 1.885.000 spettatori nella seconda e al 14.8% con 1.621.000 spettatori nella terza.

Ascolti tv venerdì 27 Settembre: ma La Vita in Diretta dov’è?

Leggendo il paragrafo precedente sicuramente vi sarete accorti dell’assenza de La Vita in Diretta. No, non ce ne siamo dimenticati! Il fatto è che il programma pomeridiano condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano ieri non è andato in onda. La motivazione? C’è stato un black-out, abbastanza importante, che ha mandato all’aria la puntata. Dunque, al suo posto Rai 1 ha deciso di trasmettere la replica della prima puntata di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore che ha raccolto l’attenzione di 901.000 spettatori ottenendo il 9.2% di share.