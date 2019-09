La Vita in Diretta sospesa, Alberto Matano: “Blackout, non è uno scherzo”

La Vita in Diretta, salta la puntata di venerdì 27 settembre 2019. Rai 1 cambia la programmazione, Matano spiega

Blackout nello studio de La Vita in Diretta. Rai 1 costretta a cambiare la programmazione del pomeriggio di venerdì 27 settembre. Il conduttore Alberto Matano ne ha dato notizia su Instagram, spiegando bene al suo pubblico cosa è successo nelle ultime ore nello studio del programma pomeridiano della prima rete Rai. Il giornalista, ora approdato alla conduzione insieme a Lorella Cuccarini, ha detto che alla base del problema c’è stato un grande disagio. Il blackout ha costretto lo stop della puntata, “Non so se andremo in onda“, ha detto Matano. Lui e la Cuccarini però non si sono fatti abbattere.

La Vita in Diretta, il programma subisce un blackout. Matano aggiorna il pubblico

Che brutta sorpresa per il pubblico affezionato a La Vita in Diretta. La trasmissione di Rai 1 ha subito un brutto blackout che ha costretto la rete a sospendere la puntata di venerdì 27 settembre. La rete ha mandato in onda alcuni stralci di Techetecheté e il Tg 1. Non si so ancora, al momento in cui scriviamo, se il programma andrà davvero in onda. Matano ha spiegato su Instagram, passo dopo passo, cosa è accaduto davvero nello studio: “C’è un blackout in corso, lo studio è illuminato ma il resto è al buio. Lorella sta facendo luce. Ora è tornata la luce, momentaneamente, però non possiamo andare in onda. Credo che non andremo in onda“, dice anche il giornalista e conduttore riprendendosi con il suo telefonino.

Blackout La Vita in Diretta: il web si scatena

Cosa sta succedendo a La Vita in Diretta? Questo è quello che i telespettatori che seguono quotidianamente il programma si sono chiesti alle 16,00 circa, orario di inizio della trasmissione. Un grande blackout, come già detto, ha colpito lo studio. Qualcuno ha già usato il web per avere notizie in tempo reale su cosa è davvero accaduto in studio. Al posto de La Vita in Diretta, Rai 1 sta mandando in onda la replica della prima puntata di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore. L’appuntamento con Lorella e Alberto è rimandato a lunedì 30 settembre.