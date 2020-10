Ascolti tv 27 ottobre 2020: Imma Tataranni batte Zalone e Il Collegio 5

By

Conquista ancora la prima serata di martedì la fiction in replica su Rai Uno, che batte Quo Vado? e l’esordio della quinta stagione del reality show di Rai Due

Imma Tataranni – Sostituto procuratore trionfa negli ascolti tv della prima serata di martedì 27 ottobre 2020. L’ultima puntata della fiction in replica ha conquistato la presenza di più di 3 milioni di telespettatori. Scendendo nel dettaglio, ha registrato una media di 3.499.000 di telespettatori con il 15.31% di share. Sempre nella serata di ieri, è tornato in onda il film di successo di Checco Zalone Quo Vado?, che ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.821.000 di telespettatori con il 12.15% di share. L’esordio de Il Collegio 5 ha intrattenuto, invece, 2.520.000 di telespettatori con l’11.58% di share, dalle ore 21.29 alle 00.15.

Su Italia Uno la puntata de Le Iene senza la presenza di Alessia Marcuzzi ha conquistato la presenza di 1.596.000 di telespettatori con il 9.02 % di share (presentazione di 31 minuti: 1.607.000 – 5.69%), mentre su Rai 3 Carta Bianca ha registrato una media di 1.170.000 di telespettatori pari ad uno share del 5.17% (presentazione di 12 minuti: 842.000 – 2.99%). Fuori dal coro su Rete 4 ha intrattenuto 993.000 telespettatori con il 5.19% di share. Sul canale La7 diMartedì ha tenuto compagnia a 1.270.000 di telespettatori con il 5.2% e, dopo mezzanotte, diMartedì Più 344.000 telespettatori e il 3.87%.

Nel pomeriggio Il Paradiso delle Signore ha tenuto incollati al piccolo schermo 1.943.000 spettatori con il 16.6%, mentre La Vita Diretta 2.116.000 spettatori con il 15.15%. Uomini e Donne su Canale 5 ha intrattenuto 3.019.000 di telespettatori con il 23.15% e Pomeriggio Cinque ha registrato una media di 1.937.000 di telespettatori (15.46%) nella prima parte, 2.482.000 di telespettatori (16.58%) nella seconda parte e 2.234.000 di telespettatori (13.5%) nella terza parte di breve durata. Come sempre, il pubblico di Canale 5 è stato intrattenuto dalle varie soap, che hanno registrato i seguenti dati: Beautiful 2.944.000 di telespettatori (17.89%), Una Vita 2.710.000 di telespettatori (17.84%) e Il Segreto 1.935.000 di telespettatori (17.05%).

Nel preserale è possibile notare una piccola crescita per The Good Wife ma non basta. La serie tv ha intrattenuto solo ha appassionato 223.000 telespettatori (1.35%), nel primo episodio, e 245.000 telespettatori (1.15%) nel secondo. L’Eredita – La Sfida dei 7 ha tenuto compagnia a 3.149.000 di telespettatori (17.26%), mentre L’Eredità a 4.719.000 di telespettatori (21.18%). Su Canale 5, Caduta Libera – Inizia la sfida ha registrato una media di 2.653.000 di telespettatori (14.97%). Mentre Caduta Libera ha interessato 3.883.000 di telespettatori (17.84%).

Nell’access prime time, Striscia la Notizia con Sergio Friscia alla co-conduzione ha intrattenuto 4.599.000 di telespettatori con il 16.37%. di share e Soliti Ignoti ha registrato la presenza di 4.754.000 di telespettatori con il 16.98%.