Ci sono stati due debutti nella prima serata di ieri: The Voice Senior su Rai Uno e Il silenzio dell’acqua 2 su Canale 5. Come saranno andati gli ascolti tv del 27 novembre 2020? In casa Mediaset si è fatta già sentire l’assenza del Grande Fratello Vip nella prima serata del venerdì. La seconda stagione della fiction Il silenzio dell’acqua, infatti, è stata seguita da 2.603.000 spettatori pari all’11.1% di share. E sono circa otto punti di share in meno rispetto a quelli portati a casa dal GF Vip nelle ultime settimane. Quindi ha vinto la serata The Voice Senior: Antonella Clerici ha convinto 4.483.000 di spettatori, con uno share del 19.8%.

Il venerdì sera per ora rimarrà alla fiction, ma il GF Vip di Signorini sta per essere promosso: ci sarà un doppio appuntamento di sabato! In attesa di scoprire come andrà, di seguito ci sono tutti gli ascolti tv di ieri 27 novembre 2020 relativi alla prima serata:

Rai Uno – The Voice Senior: 4.483.000 di spettatori e il 19.8% di share;

Canale 5 – Il Silenzio dell’Acqua 2: 2.603.000 di spettatori e l’11.1% di share;

Rai Due – The Rookie: 1.355.000 di spettatori e il 5.1% di share;

Rai Tre – Titolo V: 530.000 spettatori e il 2.3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.353.000 di spettatori e il 6.8% di share;

Italia 1 – Freedom: 1.347.000 di spettatori e il 6.2% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.064.000 di spettatori e il 5.4% di share;

TV8 – Quattro Ristoranti: 420.000 spettatori e l’1.8% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.814.000 di spettatori e il 6.8% di share;

Real Time – Bake Off Italia: 1.004.000 di spettatori e il 3.8% di share.

Il daytime di Amici di Maria De Filippi è ancora stabile sul 3% di share. Di seguito invece gli ascolti tv di venerdì 27 novembre 2020 di altri principali programmi del pomeriggio e del preserale: