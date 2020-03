Ascolti tv 27 marzo 2020: più di 8mln per il Papa, Amici cresce

Ascolti tv venerdì 27 marzo 2020, più di 8 milioni di spettatori per la preghiera di Papa Francesco

Tra i dati degli ascolti tv di venerdì 27 marzo 2020 è impossibile non notare il numero di spettatori che si è collegato per la preghiera di Papa Francesco. Un giorno non come tutti gli altri per la chiesa cattolica e gli italiani hanno risposto bene al momento di preghiera richiesto dal papa. Ma noi ci occupiamo di televisione, per cui siamo qui per dare dati e rendere noti gli ascolti tv. La Preghiera di Papa Francesco su Rai 1, in diretta da Piazza San Pietro, è stata seguita da 8.625.000 di spettatori, pari a uno share del 32.7%. Su Rai 1 è il dato maggiore, ma il papa era in diretta anche su altre principali reti, per cui è stato di sicuro un evento molto sentito dai telespettatori.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 27 marzo 2020, tutti i dati

E passiamo adesso al resto degli ascolti tv del 27 marzo, scoprendo cosa è successo nella prima serata:

Rai 1 – Speciale TG1 – Resistere: 1.794.000 di spettatori e il 6.6% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Il Serale: 4.597.000 di spettatori e il 20.5% di share (più della settimana scorsa);

Rai 2 – The Good Doctor: 2.472.000 di spettatori e l’8.2% di share;

Rai 3 – After the Sunset: 1.087.000 di spettatori e il 3.6% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.476.000 di spettatori e il 6.3% di share;

Italia 1 – Terminator: Genisys: 1.499.000 di spettatori e il 5.5% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.544.000 di spettatori e il 6.5% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent – Best Of: 781.000 spettatori e il 2.8% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 686.000 spettatori e il 2.4% di share.

Ascolti tv 27 marzo 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale