Ascolti tv 20 marzo 2020: Amici senza rivali, tutti i dati

Ascolti tv venerdì 20 marzo 2020, chi ha vinto la sfida della prima serata

Gli ascolti tv di venerdì 20 marzo 2020 premiano Amici di Maria De Filippi. Una serata senza una forte contro programmazione, però, e questo ha fatto volare Maria sui quattro milioni di telespettatori. Magari li avrebbe raggiunti anche con La Corrida su Rai 1, in tempi tranquilli, viste le polemiche che sono scoppiate tra i concorrenti che mantengono alta l’attenzione del pubblico a casa. Ci avviciniamo alla semifinale per quanto riguarda Amici, ma il suo rivale, se così possiamo definirlo, agli ascolti per ora è The Good Doctor su Rai 2. Stiamo per lasciarvi a tutti gli ascolti tv del 20 marzo in cui potrete scoprire i dati dei principali programmi in onda. Da notare anche i dati del preserale di Rai 1 e Canale 5, dove Striscia la notizia ha non solo raggiunto ma anche superato i Soliti Ignoti. Va detto però che il programma di Amadeus sta andando in onda in replica e nonostante questo sta mantenendo numeri alti.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 20 marzo 2020, tutti i dati

Rai 1 – Speciale Tg1 – In Trincea: 2.256.000 di spettatori e l’8.2% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi: 4.145.000 di spettatori e il 19.4% di share;

Rai 2 – The Good Doctor: 2.364.000 di spettatori e l’8.1% di share;

Rai 3 – La Gente che sta bene: 1.606.000 di spettatori e il 5.6% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.492.000 di spettatori e il 6.6% di share;

Italia 1 – Atomica Bionda: 1.572.000 di spettatori e il 5.5% di share;

La7 – Propaganda Live: 1.391.000 di spettatori e il 6.2% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent – Best Of: 736.000 spettatori e il 2.6% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 716.000 spettatori e il 2.5% di share.

Ascolti 20 marzo 2020, i dati dei principali programmi del pomeriggio e del preserale