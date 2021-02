Ascolti tv 27 febbraio: trionfa C’è Posta Per Te. Maria salta una puntata

Continua a volare il people show più amato dagli italiani del sabato sera. Come da tradizione, la De Filippi non sfida Sanremo e si ferma la prossima settimana

Nella serata di ieri, sabato 27 febbraio 2021, gli ascolti tv e auditel hanno fatto segnare l’ennesima vittoria per C’è Posta Per Te. Lo show del sabato sera della De Filippi ha ottenuto 6.169.000 telespettatori e il 28,8% di share in leggero calo rispetto alla scorsa settimana. La settima puntata dell’attuale stagione, infatti, aveva ottenuto 6.171.000 pari al 30,3% di share registrando un nuovo record. I diretti competitor sono stati il film Ottilie Von Faber-Castell – Una donna coraggiosa su Rai 1 che è stato visto da 2.756.000 telespettatori, mentre in seconda serata ha sfidato Ciao Maschio che ha registrato il 7,5% di share con 593.000 spettatori.

Ha fatto molto discutere la storia di Martina incinta dal fidanzato Danilo che ha allontanato il padre dopo una prima frattura. L’uomo teme che lei e il suo compagno avranno problemi a occuparsi economicamente del bambino che aspettano e ha chiesto di avere un ruolo nella vita della figlia e del nipote. La De Filippi ha perso la pazienza dopo aver spiegato alla ragazza le preoccupazioni del padre in merito al loro futuro e di fronte ai continui rifiuti di Martina di non voler sentire ragioni del genitore, la conduttrice ha sbottato: “Non ci vedo proprio un cavolo da ridere”.

Un’altra storia molto commentata e criticata sui social è stata quella di Pasquale che si è rivolto alla trasmissione per recuperare il rapporto con la moglie Anna, tradita ripetutamente. Resosi conto di avere sbagliato, ha tentato di riconquistarla ma la donna non intendeva saperne asserendo in studio: “A lui non penso più”.

C’è Posta per Te non sfida Sanremo e si ferma: quando torna in onda Maria De Filippi

Subiranno dei cambiamenti le prime serate di Canale 5 da martedì 2° marzo a sabato 6 marzo in occasione della settimana sanremese trasmessa sul primo canale della Tv di Stato. La nona puntata di C’è Posta Per Te non andrà in onda il 6 marzo per non scontrarsi con la finale della settantunesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Al posto della trasmissione sarà trasmessa la pellicola di Carlo Vanzina dal titolo Non si Ruba a Casa dei Ladri con Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri. Maria De Filippi tornerà sabato 13 marzo in prima serata su Canale 5 con il suo people show più amato dagli italiani.

Ascolti tv ieri sabato 27 febbraio 2021: Verissimo al 23%. Boom per TvTalk

Continua a macinare ottimi ascolti Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. La ventiseiesima puntata è stata seguita da 2.977.000 telespettatori, pari al 23,6% di share. Boom per TvTalk, il programma di Massimo Bernardini su Rai 3, che ha fatto il pieno d’ascolti ottenendo il 9,6% di share e 1.278.000 spettatori.