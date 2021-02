Storia complicata a C’è posta per te. Così complicata che ha mandato su tutte le furie anche la padrona di casa Maria De Filippi, da sempre pacata e paziente nel suo people show. Al centro della vicenda Danilo, un padre che ha scritto alla redazione del programma Mediaset per recuperare il rapporto con la figlia Martina. L’uomo non ha mai apprezzato particolarmente Francesco, il fidanzato della figlia, per i suoi modi poco eleganti.

Una scelta che ha spinto Martina, 23enne, a scappare via di casa. Ora la ragazza vive con Francesco e sua madre ed è pure incinta. Nonostante la gravidanza Martina non è intenzionata a fare pace con il padre. Maria De Filippi ha provato con una certa insistenza a far cambiare idea alla sua ospite ma la giovane è stata irremovibile. Una frase ha poi lasciato tutti i telespettatori perplessi visto che i due ragazzi, che saranno presto genitori, non hanno un’occupazione fissa.

Quando la De Filippi ha fatto notare a Martina che al bambino serviranno diverse cose – vestitini, pannolini, ecc – e che il padre, futuro nonno, potrebbe aiutarla, Martina ha replicato con una frase alquanto insulsa e assurda: “Sono pensieri che noi non abbiamo proprio. I soldi non fanno la felicità”. Una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole e in molti sui social network si sono lamentati della facilità con la quale alcuni fanno figli. Ovvero senza alcun tipo di responsabilità o preoccupazione per il futuro.

Nel corso della puntata più volte Maria De Filippi ha provato a far cambiare idea a Martina ma questa è stata inflessibile. E quando la ragazza ha ammesso “mi viene da ridere”, la De Filippi ha risposto stizzita mettendo a tacere la futura mamma: “Guarda Martina io non ci vedo molto di cui ridere”.

Maria De Filippi ha poi alzato la voce contro Danilo, che è stato il primo a scaldarsi durante la puntata con la sua consuocera, anche lei ospite di C’è posta per te insieme a Francesco e Martina. “C’è un momento in cui dovrebbe essere tua figlia ad avere un sentimento nei tuoi confronti, che sembra non avere”, ha fatto notare la De Filippi.

Prima di archiviare definitivamente la vicenda Maria De FIlippi ha chiesto a Francesco di restare in studio, senza Martina, e di avere un confronto con il suocero ma il ragazzo si è rifiutato. Una scelta che Maria non ha apprezzato tanto da ribadire prima di passare alla storia successiva: