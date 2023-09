Ascolti tv 27/9/2023: Amadeus-Corleone, chi ha vinto. I top e flop

Arena Suzuki (Rai Uno) batte sul filo di lana Maria Corleone (Canale 5). Amadeus oltre i 2.5 milioni di utenti (15.8%), la fiction a 2.47 milioni (14.9%). Per entrambe i programmi non dati entusiasmanti. Chi l’ha visto? (Rai Tre) è la solita garanzia con 1.7 mln di spettatori.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 27 settembre 2023:

Rai Uno – Arena Suzuki dai 60 ai 2000 ha raccolto 2.509.000 spettatori (15.8%);

Canale 5 – Maria Corleone ha totalizzato 2.479.000 spettatori (14.9%);

Rai Due – Vendetta finale – Acts of Vengeance ha avuto 883.000 spettatori (4.9%);

Italia 1 – San Andreas ha fatto compagnia a 1.056.000 spettatori (6.1%);

Rai Tre – Chi l’ha Visto? ha informato 1.740.000 spettatori (10.9%);

Rete 4 – Fuori dal coro ha raggiunto 870.000 spettatori (6.4%);

La7 – Truth – Il prezzo della verità ha convinto 507.000 spettatori (2.9%);

Tv8 – X Factor ha ottenuto 537.000 spettatori (3.4%);

Nove – Exodus – Dei e re ha conquistato 270.000 spettatori (1.8%);

Real Time – Matrimonio a Prima Vista ha ottenuto spettatori (%).

Ascolti tv mercoledì 27 settembre 2023: preserale e access prime time

Striscia la Notizia sempre staccatissimo rispetto ad Affari tuoi. Stesso discorso vale per Caduta Libera che viene battuto in scioltezza da Reazione a Catena. Altri ascolti da incubo per Pino Insegno, con Il Mercante in Fiera inchiodato all’1.9%.

Rai Uno: Affari tuoi ha raggiunto 3.987.000 spettatori (20% di share);

Rai Uno: Cinque minuti ha interessato 3.971.000 utenti (20.1%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.143.000 persone (15.7%);

Rai Uno: Reazione a catena è stato seguito da 2.649.000 spettatori (22.9%) nella prima parte e nella seconda da 4.090.000 spettatori (26.7%);

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.482.000 telespettatori (14.3%) nella prima parte e ne ha avuti 2.452.000 (17.1%) nella seconda;

Rai Tre: Il cavallo e la torre ha avuto 1.337.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.804.000 spettatori (9%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha informato 855.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 825.000 (4.1%) nella seconda;

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.401.000 spettatori (7%);

Tv8: 100% Italia ha ottenuto 469.000 telespettatori (2.4%);

Nove: Don’t Forget The Lyrics ha registrato 521.000 telespettatori (2.6%);

Rai Due: Il Mercante in Fiera, con Pino Insegno, segna 357.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv mercoledì 27 settembre 2023: il pomeriggio

Myrta Merlino sempre dietro a Matano, Balivo migliora leggermente nella seconda parte. UeD e soap di Canale Cinque come al solito dominano nella prima parte del pomeriggio.

Rai Uno: La volta buona è stato seguito da 1.249.000 spettatori (10.8% di share) nella prima parte e da 1.308.000 utenti (14.4%) nella seconda;

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha intrattenuto 1.505.000 spettatori (19.6%);

Rai Uno: La vita in Diretta ha interessato 1.821.000 spettatori (21.2%);

Rai Due: Ore 14 un netto di 778.000 utenti (7.2%);

Rai Due: Bella ma’ ha registrato 360.000 telespettatori (4.6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.550.000 telespettatori (20.9%);

Canale 5: Terra Amara ha conquistato 2.737.000 telespettatori (23.6%);

Canale 5: Uomini e Donne ha registrato 2.427.000 utenti (26%);

Canale 5: Amici DayTime ha avuto 1.608.000 spettatori (20.9%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 1.471.000 spettatori (20.2%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto un ascolto medio di 1.211.000 spettatori (16.6%) nella prima parte e di 1.129.000 utenti (13.6%) nella seconda.

Ascolti tv della mattina di mercoledì 27 settembre 2023

Bene Storie Italiane e Mattino Cinque.