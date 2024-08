Ascolti Tv 27/8: Boom Setta, tiepidi Ciao Darwin e Rai 1. I dati

Nella prima serata di martedì, 27 agosto, la puntata speciale di “Storie di donne al bivio” con Monica Setta ha conquistato i telespettatori, dando un primo assaggio dell’inizio della nuova stagione televisiva. Su Rai 2 lo show ha ottenuto 887.000 telespettatori (6,32%), un risultato molto buono e inaspettato. Ad ogni modo, a vincere la serata è stato Ciao Darwin 9 (Canale 5) con 1.601.000 telespettatori e uno share del 14,79%. Secondo posto per la serie Master Crime (Rai 1), che ha coinvolto 1.594.000 telespettatori con uno share dell’11,3%.

Male il resto dei programmi trasmessi in prime time: su Italia 1 First Kill ha coinvolto 961.000 telespettatori (6,63%); In Onda prima serata (La 7) ha raggiunto 688.000 spettatori (4,65%); Planet Earth III – Le meraviglie della natura (Rete 4) ha coinvolto 497.000 spettatori (3,57%); Filorosso Revolution (Rai 3) ha raggiunto 364.000 telespettatori (3,06%); Il tesoro dell’Amazzonia (Nove) con 370.000 telespettatori (2,67%); Quattro Matrimoni (Tv8) con 442.000 utenti (2,98%) nella prima parte e 353.000 (3,54%) nella seconda.

Ascolti tv martedì 27 agosto 2024: preserale e access prime time

Techetechetè (Rai 1) vince di nuovo contro Paperissima Sprint (Canale 5), conquistando 2.730.000 spettatori con il 16,18% di share. Secondo posto per lo show di Antonio Ricci 2.487.000 utenti e il 14,76% di share. Ottimi risultati per Un posto al sole (Rai 3) con 1.249.000 spettatori e il 7,35% di share. Da segnalare anche NCIS su Italia 1 che ha ottenuto 1.161.000 telespettatori (7,14%) e In onda (La 7) che ha conquistato 1.233.000 utenti (7,36%).

Leggero recupero per Reazione a Catena nel preserale. Il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1 ha registrato 2.102.000 telespettatori (20,45%) nella prima parte e 3.082.000 utenti (24,01%) nella seconda. Bene le repliche di The Wall (Canale 5) con 1.367.000 telespettatori (14,42%) nella prima parte e nel gioco 2.093.000 utenti (17,14%).

Ascolti tv martedì 27 agosto 2024: il pomeriggio

Lieve calo per le soap opera di Canale Cinque nel pomeriggio di martedì 27 agosto 2024: Beautiful ha intrattenuto 1.938.000 telespettatori (16,89%), Endless Love ha appassionato 2.003.000 utenti con il 19,21% di share; La promessa ha tenuto incollati allo schermo 1.473.000 spettatori (19,45%); The Family ha coinvolto 1.816.000 utenti con il 20,03% di share. Che Dio ci aiuti (Rai 1) rimane dietro con 1.004.000 utenti (9,93%) nella prima parte e 1.079.000 (12,90%) nella seconda.

Sfida senza storia, invece, tra Estate in Diretta (Rai Uno) e Pomeriggio Cinque News (Canale Cinque). Il talk con Nunzia De Girolamo ha registrato 1.491.000 spettatori (19,82%) nella presentazione e 1.609.000 spettatori (19,43%) nel programma. D’altro canto, Simona Branchetti ha ottenuto 1.120.000 spettatori (14,96%) nella prima parte e 931.000 utenti (11,46%) nella seconda.