Sciarelli: no a Ballando e Monica Setta. “stavo per svenire”, perché

Nonostante gli insistenti rumors che la vedevano fuori dalla Rai come altri suoi colleghi, Federica Sciarelli si prepara a tornare con il suo “Chi l’ha Visto?“, che da anni appassiona milioni di italiani. La professionalità e la serietà hanno sempre contraddistinto lo stile di conduzione della giornalista che, forse per questo, è stata in grado di farsi amare dal pubblico senza doversi mai mettere a nudo sulla sua vita privata.

Sono proprio questi gli aspetti di cui la Sciarelli ha parlato nel corso della sua ultima intervista, rilasciata al Corriere della Sera. La presentatrice ha infatti rivelato di non aver mai voluto parlare della sua quotidianità al di fuori del lavoro e, dunque, di aver rifiutato innumerevoli inviti nei programmi tv.

Fin da quando iniziò il suo lavoro in Rai, la conduttrice ha sempre portato avanti un’idea di giornalismo puro, trasparente con il pubblico e con le vittime dei fatti di cronaca nera che racconta. Ben presto allora, i telespettatori si sono appassionati a Chi l’ha Visto?, programma divenuto emblema della tv verità, nonché degno esempio di Servizio Pubblico.

Così, quando negli scorsi mesi si era parlato del possibile pensionamento di Federica Sciarelli, il pubblico si era mostrato preoccupato. Fortunatamente poi, la trasmissione che indaga le scomparse è stata rinnovata, ed è presente anche nei palinsesti della stagione televisiva in partenza.

Dunque, la preparazione del programma porta via molto tempo libero alla giornalista, che rimane sempre focalizzata sui casi di cronaca nera che tratta. Forse anche per questo, il pubblico non ha praticamente mai visto la Sciarelli apparire in realtà televisive diverse da quella di “Chi l’ha Visto?“.

I “no” a Milly Carlucci e Monica Setta

In realtà però, c’è un motivo più profondo per cui la conduttrice non va ospite in altre trasmissioni. A rivelarlo è stata lei stessa.

La giornalista ha spiegato di aver detto sempre “no” agli inviti in altri programmi televisivi. La ragione sarebbe da ricercare proprio nella professionalità che l’ha sempre caratterizzata.

In particolare, la Sciarelli ha svelato di aver rifiutato l’ospitata a Ballando con Le Stelle, poiché avrebbe inficiato sulla credibilità del suo lavoro a “Chi l’ha Visto?“:

Milly Carlucci mi chiese di andare a “Ballando con le stelle” e io adoro ballare, ma non sono credibile se mi metto a danzare e poi vado a cercare il latitante

Inoltre, la conduttrice ha aggiunto di non gradire quando qualcuno le chiede di raccontare gli aspetti privati della sua vita. Proprio per questo, quando Monica Setta le ha proposto di andare ospite a Storie di Donne al Bivio, la reazione non è stata delle migliori: