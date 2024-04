Sciarelli e Ranucci fuori dalla Rai? Scelta fatta: cosa hanno detto

Fuga dalla Rai? Sembrava proprio di sì leggendo i retroscena riportati da alcune testate nei giorni scorsi. Con Amadeus fuori dal Servizio Pubblico, sembrava che anche altri volti dell’azienda fossero pronti a migrare su altre reti. Tra questi spuntavano i nomi dei giornalisti di Rai 3 Federica Sciarelli e Sigfrido Ranucci. Dopo i rumors che avevano fatto anche scagliare UsigRai contro i vertici, i conduttori di Chi L’ha Visto e Report hanno commentato la notizia pubblicamente.

A Viale Mazzini continua a regnare il caos. Galeotta fu la decisione di Amadeus di allontanarsi dall’azienda per passare a Discovery. Da quel momento, sembra che in Rai non stia rimanendo nulla. Ma con le dichiarazioni dei due volti di Rai 3, forse non tutto è perduto.

Chiariamo, la situazione resta comunque grave: ci troviamo davanti alla probabile morte del duopolio televisivo e in più le ultime decisioni anti-servizio pubblico prese dalla commissione di vigilanza stanno aumentando il malcontento all’interno dei dipendenti. Proprio per questo, è di poche ore fa la notizia di un possibile sciopero dei giornalisti della durata di 5 giorni, e sarebbe la prima volta in settant’anni di storia della televisione.

A dare un barlume di speranza però, sono per l’appunto le parole di due dei giornalisti più illustri, che lavorano nel Servizio Pubblico da decenni. Dopo i retroscena sul possibile abbandono alla Rai di Federica Sciarelli e Sigfrido Ranucci, i due sono stati chiamati a commentare la notizia ed entrambi hanno prontamente smentito tali rumors.

La decisione di Federica Sciarelli

La prima, raggiunta da La Repubblica ha chiarito la sua posizione circa le indiscrezioni rilasciate dalla Stampa e ha messo in ballo un futuro abbandono dell’attività di giornalista Rai, ma solo guardando al pensionamento sempre più vicino.

Hanno scritto che sto in bilico? Ho 65 anni, anche se mi dicono che non li dimostro e ho tante ferie arretrate da fare: teoricamente la prossima stagione potrei fermarmi

La conduttrice di Chi L’ha Visto? ha comunque confermato l’intenzione di portare a termine questa edizione del programma e soprattutto ha confessato che lasciare la Rai non è mai stata una possibilità per lei:

Di sicuro questa stagione di Chi l’ha visto? la finisco. Il prossimo anno ne avrò 66 di anni, posso ancora lavorare. Lasciare la Rai? Io non lo farei mai, sono sempre stata un’aziendalista

Il commento di Sigfrido Ranucci

Per quanto riguarda Sigfrido Ranucci invece, sappiamo che il conduttore aveva pubblicato un post sibillino su Facebook in cui commentava la notizia della sua probabile uscita dalla Rai. Ospite ad Un Giorno Da Pecora su Radio 1, il giornalista ha chiarito quanto pubblicato sui social aggiungendo l’intenzione dei vertici Rai di portare avanti Report:

Ho scritto che il programma sarà in onda almeno fino a giugno perché non era stata ancora aperta la matricola, come si dice tecnicamente, ma ho saputo poco fa che grazie all’attività dell’ad Roberto Sergio, sempre molto vicino a Report, pare sia stata aperta

In più, sul suo possibile passaggio ad altre emittenti, Ranucci smentisce, confermando la volontà di rimanere in Rai ma rivelando un’incertezza sul futuro.

al momento non c’è questa possibilità. A me piace la Rai, sono innamorato di quest’azienda che fino a ieri mi ha fatto sentire libero

Incalzato da Giorgio Lauro, sul “fino a ieri“, Ranucci specifica che “oggi deve ancora finire la giornata”, forse facendo riferimento al malcontento dovuto alla scelta dell’azienda di ridurre le repliche estive di Report.

E allora Ranucci smentisce, ma lo fa solo per il momento. Secondo Il Giornale D’Italia infatti, l’eventualità di un passaggio a Discovery sarebbe ancora possibile. Visto le numerose tensioni che da anni aleggiano tra il giornalista e i vertici Rai, un accordo con il colosso americano porterebbe solo giovamento a Ranucci, che potrebbe contare su una totale libertà e un budget più ampio.