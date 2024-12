Ascolti tv 27/12: Aladdin vs Il conte di Montecristo. Chi ha perso

A portarsi a casa la medaglia d’oro per i migliori ascolti nella prima serata di ieri, venerdì 27 dicembre è stata la seconda parte de Il Conte di Montecristo, film francese tratto dall’omonimo romanzo di Alexandre Dumas e che narra la storia del marinaio Edmond Dantés, incarcerato ingiustamente molti anni prima e pronto a vendicarsi di tutti coloro che reputava amici ma che allo stesso tempo lo hanno pugnalato alle spalle. La pellicola ha infatti incollato allo schermo ben 3.518.000 spettatori, con uno share del 20.5%. Al secondo posto invece si trova il film Aladdin (Rai Uno), con Will Smith nei panni del genio della lampada, che ha intrattenuto 2.543.000 utenti (15.3%).

Per quanto riguarda le altre reti: su Rai 2, Storie di Donne al Bivio, ha interessato 748.000 spettatori (5%), su Italia1 Codice d’onore è stato visto da 1.131.000 italiani (7.3%) e, per finire, sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha totalizzato 533.000 utenti (3%).

Ascolti venerdì 27 dicembre: preserale e access prime time

Per quanto riguarda la fascia dell’access prime time, Affari Tuoi (Rai Uno) registra ancora una volta dati stupefacenti: 5.576.000 spettatori (27.6%). Al contrario, il suo diretto competitor, ovvero Striscia la Notizia (Canale 5) ne ha raccolti 3.270.000 (16.2%). Un dato comunque buono, ma non sufficiente a battere il dominio di Stefano De Martino, che si conferma essere uno dei conduttori più brillanti degli ultimi anni per la Televisione di Stato.

Per concludere, riguardo la fascia del pre-serale, a trionfare è stato, come sempre, Marco Liorni. Il celebre conduttore, al timone de L’Eredità ha infatti raccolto il consenso di 2.787.000 spettatori (19.2%) nella prima parte e 4.077.000 (24.1%) nella seconda. Gerry Scotti invece, con la replica de La Ruota della Fortuna (Canale 5), si è portato a casa 2.126.000 utenti (15.4%) nella prima parte e 3.323.000 (20.7%) nella seconda.

Ascolti venerdì 27 dicembre: il pomeriggio

Veniamo ora ai dati relativi agli ascolti dei programmi visti dagli italiani nel corso del pomeriggio. Su Rai Uno, Caterina Balivo e La Volta Buona hanno totalizzato una media di 1.811.000 spettatori (14.7%) nella prima parte e 1.564.000 (16.1%) nella seconda. A seguire, Mia e il leone bianco ha intrattenuto 1.324.000 utenti (11.9%).

Per quanto riguarda Canale 5, Beautiful ha raggiunto 2.066.000 spettatori (15%), A passo di danza ne ha totalizzati 1.483.000 (12.9%) e, per finire, My Home My Destiny ne ha incollati allo schermo ben 1.197.000 (13%). Infine, la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, celebre talk show di Mediaset che, momentaneamente, vede alla conduzione Dario Maltese, ha informato e interessato 1.599.000 utenti (16%) nella prima parte e 1.742.000 (15.4%) nella seconda.

Ascolti venerdì 27 dicembre: il mattino

Concludiamo con i dati relativi agli ascolti dei programmi andati in onda durante la mattinata. Per quanto riguarda Rai Uno, Unomattina ha registrato 992.000 utenti (20.3%), mentre Storie Italiane è stato seguito da 950.000 spettatori (19.2%) nella prima parte e 943.000 (17.5%) nella seconda. A seguire, la replica di E’ Sempre Mezzogiorno ha fatto venire l’acquolina in bocca a 1.693.000 italiani (16.5%).

Su Canale 5, invece, Mattino Cinque News ha interessato e informato 988.000 spettatori (20.1%) nella prima parte e 884.000 (17.9%) nella seconda. Infine, la nuova puntata di Forum ha totalizzato 1.046.000 utenti (13.9%).