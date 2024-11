Ascolti tv 27/11-This is me, Corrida, Modugno, Sciarelli: tonfi e botti

Ascolti tv prime time di mercoledì 27 novembre 2024 – Dominio di This is Me su Canale 5 che ha radunato 2.928.000 spettatori con uno share del 21.1% (leggera flessione rispetto alla prima puntata che è stata seguita da 3.2 milioni di utenti, 22.2%). Non bene su Rai1 il documentario Domenico Modugno: L’italiano che incantò il mondo che ha convinto 1.873.000 spettatori pari al 10.5% di share.

Il terzo programma più visto della serata è stato Chi l’ha visto? che su Rai3 ha raggiunto 1.492.000 spettatori e il 9.1%. Quarto posto per la fiction Stucky che su Rai2 ha intrattenuto 1.427.000 spettatori pari al 7.4% (a seguire, male The Bad Guy con 368.000 spettatori con il 2.4%). Quinto posto per Tv8 che ha proposto il match di Champions League Liverpool-Real Madrid: 1.146.000 appassionati con il 5.9%. Bene La7: Una Giornata Particolare ha conquistato 1.084.000 spettatori e il 6.2%.

Dati buoni sul Nove anche per La Corrida di Amadeus che ha raggiunto 945.000 telespettatori, share al 5.1%. A chiudere Italia1 (Bastille Day: Il colpo del secolo 894.000 spettatori, 4.8%) e Rete4 (Fuori dal Coro 614.000 spettatori, 4.4%).

Access Prime Time e preserale: Stefano De Martino e Liorni volano

Consolidano la leadership di fascia Stefano De Martino e Marco Liorni. In access prime time, Affari Tuoi (Rai1) sempre più vicino alla soglia dei 6 milioni: il quiz show, per la precisione, ha raccolto 5.825.000 spettatori (28.1%). Doppiato su Canale5 Striscia la Notizia che ha avuto 2.459.000 utenti (11.9%). Sempre male sul Nove Chissà Chi è che ha fatto giocare solamente 567.000 spettatori con il 2.8%.

Nel preserale, su Rai1, vola L’Eredità che nella prima parte ha convinto 2.978.000 spettatori pari al 21.2%, mentre nella seconda ne ha avuti 4.347.000 pari al 25.1%. Bene su Canale 5 La Ruota della Fortuna: prima parte 2.323.000 spettatori (17.5%), seconda parte 3.564.000 utenti (21.5%).

Ascolti tv 27 novembre, pomeriggio

La Volta Buona di Caterina Balivo, su Rai1, ha avuto 1.445.000 spettatori con il 14.5%. Per la rete ammiraglia della Tv Pubblica lo share è salito con Il Paradiso delle Signore che ha avuto 1.733.000 spettatori e il 20% di share. Di nuovo grandi risultati per La Vita in Diretta di Alberto Matano che ha raggiunto 2.543.000 spettatori con il 23%.

Su Canale5 Beautiful ha conquistato 2.254.000 spettatori (18.6%), Endless Love ne ha avuti 2.247.000 (19.3%). A seguire Uomini e Donne che ha radunato 2.525.000 utenti con il 25%. La striscia di Amici di Maria De Filippi ha coinvolto 1.429.000 spettatori (16.6%), mentre quella di Grande Fratello ne ha raggruppati 1.271.000 (14.6%). Quindi My Home My Destiny che ha interessato 1.281.000 spettatori (14.7%) e Pomeriggio Cinque che nella prima parte ha raggiunto 1.314.000 utenti (14%) e nella seconda ne ha totalizzati 1.501.000 (13.7%).