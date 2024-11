Affari Tuoi, la fortuna di Massimo il ‘ballerino’: De Martino esulta

Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì, 27 novembre, il pubblico del game show ha dovuto salutare un grande protagonista del programma, ovvero Massimo. Il tassista, diventato “partner di ballo” di Stefano De Martino in queste settimane, ha rivelato ad inizio puntata di aver già partecipato ad un quiz, ovvero “La Ruota della Fortuna“, insieme a Mike Bongiorno ed Antonella Elia. Il pacchista del Piemonte ha deciso di giocare insieme alla figlia, di 21 anni.

Come primo pacco, Massimo ha pescato proprio lo zero, inaugurando la sua partita con il suo ultimo balletto nel programma, insieme a tutti i suoi compagni d’avventura. A fargli da portafortuna per l’occasione sono stati dei calzini davvero originali, decorati con disegni di simpatiche “popò”, come le ha chiamate il tassista. Subito dopo, però, ha perso uno dei pacchi più importanti, ovvero quello da 100mila euro. Da lì, ha avuto tiri molti diversi tra di loro, perdendo anche i 50mila euro.

Nonostante ciò, ha rifiutato i 35mila euro offerti dal Dottore, proseguendo la sua partita senza esitazioni. Dopo il secondo giro della partita, in cui Massimo ha beccato diversi blu, il Dottore ha alzato di molto l’offerta, arrivando ad offrirgli addirittura 47mila euro. Una cifra inaspettata che l’ha mandato inizialmente in crisi, ma che ha comunque deciso di rifiutare, visto il tabellone ancora promettente.

Subito dopo questo rifiuto, Massimo ha perso i 75mila euro. Ma, questa batosta è stata subito ricompensata quando ha pescato un altro pacco blu, portando il Dottore ad offrire una cifra ancora più alta: 52mila euro. Al che, Massimo ha deciso di ringraziare tutti i presenti, con un pensiero speciale per De Martino, a cui ha detto: “Volevo salutare te, perché sei stato un amico e un fratello. Sei stato fantastico e sei proprio così umano, non c’è niente di finto”. Pensando anche alla moglie “che vuole rifare il bagno”, ha quindi deciso di accettare, nonostante ci fossero i 200mila e 300mila euro ancora in gioco.

“Una scelta coraggiosa. Sono contenta della tua felicità, ma se hai i soldi ti do un mozzico in testa”, ha scherzato il conduttore partenopeo. Con calma, De Martino ha aperto uno dopo l’altro tutti i pacchi, fino a rivelare il contenuto di quello di Massimo: soltanto 100 euro. A quel punto, sia De Martino che il pacchista hanno esultato, felici della scelta di quest’ultimo di accettare i 50mila euro. “Mi mancherai”, gli ha detto l’ex ballerino alla fine.