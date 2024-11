Affari Tuoi, De Martino brilla: nel frattempo Striscia torna all’attacco

Dopo una lunga serie di puntate da “spettatrice”, questa sera, mercoledì 20 novembre, è toccato a Monica della Valle D’Aosta fare la sua partita ad Affari Tuoi. La donna ha deciso di giocare insieme al marito, di origini calabresi. Dopo aver pescato una serie di pacchi blu, Monica ha avuto un paio di batoste, perdendo sia i 200mila che i 300mila. Nonostante ciò, ha rifiutato sia le proposte monetarie che i cambi offerti dal Dottore, considerando che il numero 15 del suo pacco è legato al suo primo figlio, nato nel 2015.

L’aver rifiutato i 15mila euro offerti dal Dottore le ha portato fortuna, dato che, subito dopo, ha beccato il famoso Biglietto della Lotteria, ovvero il pacco da 5 euro. Come al solito, Stefano De Martino ha reagito con grande entusiasmo, correndo per tutto lo studio e arrivando addirittura a lanciare il pacco. A seguito di questa svolta fortunata, però, Monica ha perso tutti i premi più importanti, compreso quello da 100mila euro, rimasto con lei fino alla fine dandole speranza.

Alla fine, è rimasta con 100 euro da una parte e 15mila dall’altra, decidendo di rischiare fino alla fine e non andare alla Regione Fortunata. Sfortunatamente, alla fine, nel pacco di Monica c’erano solamente 100 euro. Una partita piuttosto deludente, salvata però dal carisma di De Martino, che è ormai diventato l’anima del game show.

Nel frattempo, Striscia la Notizia è tornato all’attacco contro Affari Tuoi. Nella puntata del Tg satirico di questa sera, martedì 20 novembre, ha parlato Vincenzo Mauro, professore di Statistica all’Università di Macerata, che esaminato le numerose vincite avvenute ad Affari Tuoi in questi mesi: “La sequenza di pacchi ricchi che ho osservato nel 2024 accade una volta ogni 100.000 anni. Vi faccio un esempio: sedersi a caso allo stadio di San Siro e azzeccare il posto del biglietto che hai in tasca è più probabile di quello che ho osservato quest’anno. Non è un caso: i numeri mandano un messaggio rigoroso”.

Pochi giorni fa, Stefano De Martino, in un’intervista a Il Corriere della Sera, ha parlato delle indagini di Striscia la Notizia su Affari Tuoi, spiegando che il punto di tali investigazioni dovrebbe essere quello di “dimostrare le cose”. Nonostante ciò, il pubblico continua a preferire il conduttore partenopeo, premiandolo con ascolti record, a differenza del TG satirico di Canale 5, che invece continua a collezionare risultati deludenti.